Afrika odmieta obvinenia z korupcie. Nikto nie je zvýhodnený, hovorí šéf CAF

Prezident Africkej futbalovej konfederácie (CAF) Patrice Motsepe odmieta obvinenia z korupcie zo strany Senegalu, ktorému v utorok večer odobrali majstrovský titul z tohtoročného Afrického pohára národov.
Novým šampiónom sa aj napriek januárovej prehre 0:1 po predĺžení stalo Maroko. Komisia CAF rozhodla, že Senegal mal opustením ihriska podľa CAF porušiť pravidlá turnaja, konkrétne článok číslo 82.
Senegalu sa nepozdávalo nariadenie pokutového kopu pre Maroko, na čo väčšina zverencov Papeho Thiawa reagovala odchodom do útrob štadióna. Zápas pokračoval po takmer 20-minútovom prerušení.
Senegalská futbalová federácia sa chce odvolať na Športový arbitrážny súd (CAS) a vláda krajiny uviedla, že podnikne „všetky primerané právne kroky“ na zvrátenie tohto rozhodnutia a zároveň vyzvala na medzinárodné vyšetrovanie „podozrenia z korupcie“.
Motsepe podobné vyhlásenia vo videu odmietol. „Žiadna z krajín nie je v Afrike nijakým spôsobom zvýhodnená. V prípade, že CAS rozhodne inak, rozhodnutie budeme rešpektovať,“ citovala prezidenta CAF agentúra DPA.
Juhoafričan zároveň odsúdil správanie Senegalu, ktoré podľa jeho slov len potvrdilo stereotypy o africkom futbale.
„CAF sa v uplynulých rokoch snaží zabezpečiť integritu, rešpekt a dôkladné riadenie futbalu. Takéto incidenty znevažujú usilovnú prácu tejto organizácie,“ uviedol Motsepe.