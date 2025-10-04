MANCHESTER. Brazílsky futbalový krídelník Savinho podpísal v piatok novú zmluvu s anglickým klubom Manchester City.
Kontrakt platí do roku 2031 a zahŕňa opciu na predĺženie o ďalších 12 mesiacov.
Dvadsaťjedenročný Savinho bol počas letného prestupového obdobia v hľadáčiku Tottenhamu Hotspur, no londýnsky klub údajne odradila prestupová čiastka vo výške 70 miliónov libier, ktorú stanovil desaťnásobný anglický majster.
Savinho odohral počas minulej sezóny 48 zápasov za City vo všetkých súťažiach, zaznamenal tri góly a 13 asistencií.
Napriek tomu sa mu nepodarilo vybojovať si trvalé miesto v základnej zostave trénera Pepa Guardiolu.
„Som nesmierne hrdý, že som mohol podpísať novú zmluvu so City. Je to výnimočný pocit, keď viem, že tréner a klub mi dôverujú.
Stále som mladý a mám veľkú motiváciu zlepšovať sa. Verím, že práca s Pepom a jeho realizačným tímom mi v tom pomôže,“ citovala Savinha agentúra AFP.
Brazílčan má na konte 13 stretnutí a jeden gól za národný tím. V Európe sa presadil v Girone, ktorá patrí do portfólia City Football Group.
V sezóne 2023/24 jej pomohol kvalifikovať sa do Ligy majstrov, kde vyhrala 2:0 nad Slovanom Bratislava. To už bol Savinho v Manchestri City, ktorý zas vyhral na Tehelnom poli 4:0 s plnou minutážou brazílskeho útočníka.
Jeho transfer na Etihad Stadium mal hodnotu 31 miliónov libier. „Savinho je síce ešte mladý, ale už ukázal, že má potenciál stať sa výnimočným hráčom,“ uviedol športový riaditeľ klubu Hugo Viana.