Slováci splnili cieľ, no výkon mužstva nebol ideálny. Šatka: Dostali sme ich na koňa

BAKU. Slovenskí futbalisti vyťažili z októbrového dvojzápasu štyri body a v tabuľke 1. skupiny C-divízie Ligy národov sú naďalej druhí len o skóre za vedúcim Švédskom, ktoré zvíťazilo v Estónsku 3:0. Oba tímy tak majú po pondelku istú minimálne účasť v play-off. V Baku proti Azerbajdžanu sa zverencom Francesca Calzonu takmer vypomstila pasivita v určitých úsekoch zápasu, napokon však od brehov Kaspického mora vezú víťazstvo 3:1.

Stretnutie ovplyvnili dva momenty - vylúčenie domáceho Mahira Emreliho v 70. minúte a rýchlo využitá početná výhoda hostí po parádnej strele v podaní Lukáša Haraslína.

Pre 28-ročného krídelníka Sparty Praha to bol siedmy gól za národný tím v 44. zápase a prvý v tejto edícii Ligy národov. Už v piatkovom domácom súboji proti Švédsku (2:2) z podobnej pozície tesne minul, v Baku mu to tam padlo. V 12. vzájomnom zápase s Azerbajdžanom sa tak zrodilo deviate víťazstvo Slovákov popri dvoch prehrách. "Konečne. So Švédmi mi to nevyšlo, teraz som sa opäť dvakrát zastreľoval. Nakoniec mi to sadlo tak, ako som chcel a som rád, že som pomohol mužstvu," povedal Haraslín, na ktorom sa Emreli päť minút pred exportným gólom vyfauloval. VIDEO: Gól Lukáša Haraslína

Duda: Gól na 1:1 nás rozhodil Ondrej Duda nastúpil na jubilejný 80. zápas v najcennejšom drese a sám si dobre uvedomoval, že výkon mužstva nebol ideálny. "Bol to diametrálne odlišný zápas ako so Švédskom, samozrejme, že aj súper bol iný. Prvých 30 minút sme dominovali a viedli sme po vlastnom góle, potom sme si to však skomplikovali a po chybách v rozohrávke bolo 1:1. Boli sme veľmi pasívni a skoro sa nám to vypomstilo, no som rád, že sme to v závere aj vďaka červenej karte doviedli do víťazného konca," uviedol stredopoliar Hellasu Verona.

Domáci po vyrovnávajúcom góle ožili a krátko po zmene strán nepremenili dve dobré príležitosti. "Gól na 1:1 nás troška rozhodil, domáci dostali vietor do plachiet. Nemôžeme hrať pasívne, pretože aj súper ako Azerbajdžan si vie nahrať a dať gól. Musíme sa takých vecí do ďalších zápasov vyvarovať," poznamenal Duda.

Ondrej Duda (vľavo) a Aleksej Isajev v zápase Azerbajdžan - Slovensko v skupine 1 C-divízie Ligy národov. (Autor: TASR)

Priznal, že mužstvo štvorbodovým úlovkom v októbrovom asociačnom termíne splnilo cieľ. "Ním bolo zostať v hre o prvé miesto aj pred novembrovým zrazom. Som rád, že je to takto a budeme o neho bojovať so Švédmi."

Našťastie sme to ustáli, hovorí Šatka Pri absencii Denisa Vavra dostal šancu v základnej zostave Ľubomír Šatka a svoje miesto si pri kapitánovi Milanovi Škriniarovi zastal. "Zápas som si užil. Som rád, že po zranení som mohol byť s chlapcami a po zranení dvoch stopérov som dostal šancu nastúpiť. Teším sa, že sme to zvládli trojbodovo. Po fyzickej stránke to bolo náročné, pretože hrali s wingbekmi a museli sme ich veľa pressovať. Cítil som sa však fajn. Systém hry v našom tíme je daný, všetci vieme, čo môžeme od seba očakávať. Sú tu nejaké automatizmy, na lopte máte vždy ponuku od stredových hráčov, takže je to super," vravel Šatka. Duel s Azerbajdžanom mal fázy, v ktorých slovenský tím ťahal za kratší koniec proti súperovi z druhej stovky rebríčka FIFA.

"Mali sme to pod kontrolou, ale po pár stratách a vyrovnaní sme ich dostali na koňa. Našťastie sme to ustáli, hoci na začiatku druhého polčasu sme boli vo veľkých problémoch. Potom sme prebrali iniciatívu, pomohla nám červená karta a dva góly," dodal Šatka. Haraslínov gól ho neprekvapil: "Všetci vieme, že to je ’Šulova’ klasika. On keď si vezme loptu na pravačku a trafí to, ako on vie, tak je brankár bez šance. Po jeho góle už boli domáci bezbranní. My sme sa snažili držať sa pri lopte, vytiahnuť si ich a pridať tretí gól, čo sa nám aj podarilo."

Nasledujúce stretnutie so Švédskom, ktoré je na programe 16. novembra v Štokholme, bude kľúčové z hľadiska boja o prvé miesto v skupine. Iba to totiž garantuje priamy postup do B-divízie, tím z druhého miesta čaká v marci play off. "Po prvom zápase s nimi už vieme, čo od nich môžeme očakávať. Museli sme to v Azerbajdžane zvládnuť, aby sme mohli ísť do Švédska s postupovými šancami," uzavrel Šatka.