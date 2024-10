Trápenie v útoku prelomil Haraslín. Slovensko zlomilo Azerbajdžan až v presilovke

Lukáš Haraslín, autor víťazného gólu SR: "Miestami to bol z našej strany kostrbatý výkon. Nedarilo sa nám robiť veci tak, ako sme si povedali pred zápasom. Azerbajdžan hrozil z toho, o čom sme vedeli. Trochu sme si nedali na to pozor, ale v závere sme sa snažili kontrolovať priebeh a zaslúžene vyhrali. Dosť tomu pomohla červená karta, ale snažíme sa tlačiť dopredu. Mali sme možnosť vidieť, že na tejto úrovni už nie je slabého súpera."

Ondrej Duda, stredopoliar SR: "Bol to veľmi náročný zápas. Som rád, že práve môj 80. zápas bol víťazný a verím, že ich ešte bude pribúdať. Súper mal nejaké brejky po našich nie ideálnych rozohrávkach. Myslím si, že aj ani v druhom polčase sme nerobili to, čo sme mali, nepressovali sme a boli sme veľmi pasívni. Z toho pramenilo, že si to súper vedel prihrať a vytvoriť si šance."

Francesco Calzona, tréner SR: "Bol to ťažký zápas, ale očakávali sme takýto priebeh. Prišli sme veľmi unavení, bolo to vidno. Zápas so Švédmi nám vzal veľmi veľa energie. Doma sme si vytvorili proti Azerbajdžanu určite viac príležitostí, ale tiež sme dovolili súperovi veľa a to sa mi nepáči. Hráčom musím vytknúť nejaké veci aj dnes. Celkovo si však myslím, že mužstvo sa ukazuje v dobrom svetle, ideme hrať proti Švédsku, ktoré je neskutočne silné."

Dávid Ďuriš, autor tretieho gólu SR: "Som veľmi rád, že som mohol gólom pomôcť tímu ako striedajúci hráč. Takisto som rád aj za Ľuba Tuptu, že mi to skvele nachystal a ja som to doklepol do prázdnej brány. Ideme od zápasu k zápasu, chceme sa na každého súpera čo najlepšie pripraviť. Verím, že takto budeme ďalej pokračovať."