Stávkoval niekoľko mesiacov. Na Tonaliho si posvietila asociácia v Anglicku

NEWCASTLE. Anglická futbalová asociácia (FA) obvinila Taliana Sandra Tonaliho v súvislosti so stávkovaním. K viacnásobnému porušeniu pravidiel malo prísť v auguste - októbri 2023.

Tonalimu už beží desaťmesačný dištanc za stávkovanie počas pôsobenia v Taliansku. Ak sa potvrdia nové obvinenia, znamená to, že sa dopustil rovnakého priestupku aj po prestupe do Newcastlu. Čas na odpoveď má do piatka 5. apríla.

FA obvinila 23-ročného stredopoliara v 50 prípadoch stávkovania. Desaťmesačný zákaz činnosti mu udelila Talianska futbalová federácia (FIGC), beží od vlaňajšieho októbra a platí celosvetovo.