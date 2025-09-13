Zranení je až príliš veľa. Majster sveta a bývalý hráč Barcelony končí kariéru

BRATISLAVA. Bývalý francúzsky reprezentant a majster sveta z roku 2018 Samuel Umtiti by mohol čoskoro oznámiť koniec svojej profesionálnej futbalovej kariéry.
Hoci ešte neoslávil 32. narodeniny, opakované zranenia, najmä kolien, mu posledné roky výrazne komplikovali pôsobenie na vrcholovej úrovni.
V domácom Francúzsku už médiá otvorene hovoria o jeho možnej rozlúčke s futbalom. Informáciu priniesol španielsky denník Marca.
Umtitiho zdravotné problémy sa naplno prejavili po svetovom šampionáte v Rusku v roku 2018. Počas pôsobenia v FC Barcelona chýbal kvôli zraneniam celkovo 622 dní.
V sezóne 2022/23 síce opäť získal hernú prax v talianskom Lecce, kde odohral 25 zápasov, no po prestupe do Lille v lete 2023 nastúpil len v 13 dueloch, pričom naposledy hral v januári tohto roka. Klub mu po sezóne zmluvu nepredĺžil a odvtedy je bez angažmánu.
Špekulácie o konci kariéry ešte viac rozprúdila jeho nedávna návšteva tréningového centra Olympique Lyon, kde Umtiti pôsobil pred prestupom do Barcelony.
Podľa informácií Marcy mal požiadať vedenie Lyonu o povolenie natočiť v priestoroch klubu rozlúčkové video.
Oficiálne stanovisko zatiaľ nezaznelo, no mnohí veria, že ide o prípravu na oficiálne oznámenie konca.Umtiti odohral za Lyon 170 zápasov a do Barcelony prestúpil v roku 2016 za 25 miliónov eur. Jeho posledný zápas za francúzsku reprezentáciu sa datuje do júna 2019 proti Turecku.