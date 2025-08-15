Slovenský brankár čaroval, chytil penaltu. Vlaňajší druholigista vyradil v Európe veľkoklub

BRATISLAVA. V tejto sezóne dostal maďarský tím Győri ETO FC gól v každom súťažnom zápase.
Prvé čisté konto zaznamenal slovenský brankár Samuel Petráš v tej najvhodnejšej chvíli: v odvete 3. predkola Konferenčnej ligy proti AIK Stockholm.
Maďarské mužstvo po prehre 1:2 vo Švédsku dokázalo doma zvíťaziť 2:0 a postúpilo do play off tretej najprestížnejšej európskej súťaže.
V ňom ho čaká rakúsky Rapid Viedeň.
VIDEO: Zostrih zápasu Győri ETO FC - AIK Stockholm
Zmazali manko
Trénerom tradičného maďarského klubu je Balázs Borbély, ktorý s Petržalkou zažil aj Ligu majstrov a do Győru sa dostal z Dunajskej Stredy.
Za oboma klubmi stojí biznismen Oszkár Világi a jeho rodinní príslušníci, práve preto nemohla v európskych pohároch štartovať Dunajská Streda, vzhľadom na pravidlo o viacnásobnom vlastníctve klubov.
Győr v minulej sezóne ako nováčik obsadil 4. miesto v maďarskej najvyššej súťaži, čo mu zaručilo účasť v predkolách Konferenčnej ligy.
„Chceme prejsť aspoň cez prvého súpera,“ uviedol vtedy Balázs Borbély a dodal, že podľa jeho názoru klub ešte nie je pripravený na Európu.
Napriek tomu v oboch dvojzápasoch jeho tím dokázal zmazať manko z ihrísk súperov a otočiť nepriaznivý priebeh.
Vonku s Pjunikom Jerevan prehral maďarský celok 2:1, no doma vyhral 3:1.
Na pôde AIK Stockholm utrpel prehru 1:2, pričom domáci už po dvadsiatich minútach viedli o dva góly a bývalý hráč DAC Milán Vitális znížil jedenásť minút pred koncom.
Predviedol šesť zákrokov
Pred odvetou sťažilo situáciu maďarského klubu aj fakt, že trávnik v ETO Parku bol napadnutý plesňou, ale napokon sa na ňom dalo hrať.
Balázs Borbély poslal na ihrisko v základnej zostave štyroch hráčov, ktorí donedávna hrali za Dunajskú Stredu: Samuela Petráša, Márka Csingera, Milána Vitálisa a Zeljka Gavriča.
Práve Gavrič otvoril skóre v 34. minúte, najväčším hrdinom zápasu sa však stal Samuel Petráš.
Celkovo predviedol šesť zákrokov, a v 51. minúte, ešte za stavu 1:0, chytil jedenástku Antona Salétrosa.
Pre 26-ročného rodáka zo Žiliny to bola siedma zneškodnená penalta v kariére. Päť chytil v žilinských farbách a ďalšie dve v Győri.
Naposledy sa mu to podarilo v apríli tohto roku proti Kecskemétu.
V 60. minúte po centri Paula Antona nešťastne tečoval loptu do vlastnej bránky Maďar v službách AIK Stockholm Áron Csongvai.
Hoci sa 12-násobný švédsky majster snažil o kontaktný gól, ktorý by preňho znamenal postup, Petráš bol neprekonateľný.
„Môj gól v prvom zápase by nič neznamenal bez skvelého výkonu brankára v odvete. Náš gólman bol naozaj skvelý,“ vravel po zápase Milán Vitális.
Z Ajky do Štokholmu
Balázs Borbély bol po zápase unavený, ale šťastný. „Kľúčovým momentom bolo, keď Petráš chytil jedenástku. Mali sme aj šťastie, ale myslím si, že sme pre postup spravili viac ako súper,“ vravel bývalý 15-násobný reprezentant.
Na pozápasovej tlačovej konferencii vysvetlil aj to, ako to myslel s tou pripravenosťou na Európu.
„Pred štrnástimi mesiacmi sme hrali v Mosonmagyaróvári a v Ajke o postup do prvej ligy a pred týždňom sme nastúpili v 50-tisícovej Strawberry Aréne v Štokholme,“ uviedol Borbély.
„Nemal som na mysli len mužstvo, ale celkovo klub. Ak sa tu obzriete, máte pocit, že tento klub je pripravený na medzinárodný futbal? My, zo strany mužstva, sa snažíme ako sa len dá...,“ povzdychol si 45-ročný tréner.