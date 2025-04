Mráz pridal ďalší gól a patrí k najlepším. Na tabuľku strelcov sa nepozerá

Brankára Jakuba Madrzyka prekonal v nedeľu peknou „obaľovačkou“ po rýchlej akcii s Michalom Królom.

„Bol to protiútok, kde som sa snažil držať šírku ihriska v nábehu a dostať loptu do nohy. Vedel som, čo chcem robiť - sústredil som sa na prvý dotyk a potom bolo treba už len dobre trafiť loptu. Teší ma, že to padlo do brány,“ uviedol Mráz pre TASR.