Európske kluby z top líg majú smolu. Talent zo Žiliny podpísal v Poľsku novú zmluvu

Slovenský futbalista Samuel Kováčik podpísal novú profesionálnu zmluvu s účastníkom najvyššej poľskej súťaže Legiou Varšava. Osemnásťročný krídelník bude pôsobiť v klube minimálne do roku 2029.
Slovenský reprezentant do 19 rokov sa presunul zo Žiliny do Varšavy vlani, za svoj nový klub nastúpil v uplynulých dvoch mesiacoch v štyroch zápasoch UEFA U19 Champions League.
Proti Fiorentine i PAOK Solún skóroval trikrát, dokopy strelil šesť gólov.
„Toto účinkovanie je veľmi vydarené, hráme pekný futbal a dokázali sme zvíťaziť.
Dostali sme sa do play off, kde nás čaká Ajax Amsterdam, ten má jednu z najlepších akadémií v Európe. Ale šancu na postup určite máme,“ povedal Kováčik pre TASR.
O jeho služby mali záujem aj kluby z top európskych líg, ale napokon sa dohodol s Legiou na ďalšej spolupráci.
„Znamená to pre mňa veľa, cítim sa v Legii ako doma, sú okolo mňa skvelí ľudia. Som rád, že sa mi to podarilo v takomto mladom veku. Chcem čo najskôr debutovať v A-tíme,“ dodal.
Toto želanie má na dosah, keďže už v januári pôjde s A-tímom Legie do Španielska na tréningový kemp.