Žilinčan z Ghany by mohol hrať za Slovensko už na EURO U21. Tréner: Je úplne iný než Slováci

Ak sa stihne vybaviť všetka potrebná dokumentácia, 21-ročný stredopoliar by mohol nastúpiť za Slovensko už na blížiacom EURO do 21 rokov, ktoré sa koná v 8 slovenských mestách.

Mohol by sa dokonca zúčastniť aj ďalšieho kvalifikačného cyklu tejto vekovej kategórie.

„Myslím si, že je to zaujímavý hráč a vieme, aká je situácia v reprezentácii – stredových hráčov ubúda. Skončil Hamšík, Kucka, Ondro Duda je už skúsený (Pozn.: Duda má 30 rokov),“ povedal Farkaš v podcaste.

„Určite do budúcna hľadáme ďalšie alternatívy. Samozrejme, je plus, že Samuel Gidi má ambíciu zostať na Slovensku. Je to úplne iný typ hráča v porovnaní s našimi slovenskými futbalistami,“ doplnil.