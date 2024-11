ONLINE: MFK Ružomberok - FKC Komárno dnes, Slovnaft Cup LIVE (osemfinále)

V centre dolného Liptova budeme sledovať osemfinále Slovnaft Cupu medzi Ružomberkom a Komárnom.



Hostia z Komárna v doterajšom priebehu aktuálneho ročníka pohárovej súťaže prešli cez Hliník nad Hronom (5:0), Fiľakovo (3:1) a RSC HAMSIK ACADEMY (4:0). V Niké lige im momentálne s deviatimi bodmi patrí posledná dvanásta pozícia, pričom strácajú tri body na jedenástu Skalicu a majú k dobru súboj so Slovanom Bratislava. V poslednom ligovom kole prehrali s Trnavou 1:2.



Domáci Ružomberok vstúpil do novej sezóny Slovnaft Cupu ako obhajca prvenstva, keďže v minulom ročníku druhýkrát v histórii vyhral túto súťaž. Za obhajobou vykročil výhrami nad Diviakmi (9:0), Podkonicami (3:2) a Kostolnými Kračanmi (3:0). V najvyššej súťaži je aktuálne so sedemnástimi bodmi na šiestom mieste. Cez víkend v Niké ligy remizoval v Trenčíne 0:0.



Obidva tímy sa v tejto sezóne najvyššej súťaže stretli zatiaľ raz, keď sa v Zlatých Moravciach, kde má prechodný domov tím KFC Komárno, tešil Ružomberok po výhre 2:1. Ďalší vzájomný ligový duel ich čaká práve po aktuálnom pohárovom súboji a následnej reprezentačnej prestávke.



Tak, ako väčšina kôl, aj osemfinále Slovnaft Cupu sa hrá na jedno stretnutie a pokiaľ bude po záverečnom hvizde svietiť na ukazovateli skóre nerozhodný stav, o postupujúcom rozhodne penlatový rozstrel.