Trénera Rangers museli odprevadiť policajti. Vedenie klubu ho odvolalo

TASR|6. okt 2025 o 10:26
Tridsaťdeväťročný Škót zasadol na lavičku len pred štyrmi mesiacmi.

GLASGOW. Škót Russell Martin už nie je trénerom Glasgow Rangers. Odvolali ho po nedeľňajšej remíze 1:1 na pôde Falkirku v škótskej Premiership, v ktorej patrí vicemajstrovi až ôsma priečka.

Tridsaťdeväťročný Martin sa ujal vedenia Rangers len pred štyrmi mesiacmi a v siedmich ligových dueloch si pripísal jediné víťazstvo.

Po remíze vo Falkirku ho z parkoviska museli odprevadiť policajti na koňoch.

„Futbalový klub Rangers potvrdzuje, že ukončil spoluprácu s hlavným trénerom Russellom Martinom.

Aj keď každé prechodné obdobie si vyžaduje čas, výsledky nenaplnili očakávania klubu. Russell a jeho realizačný tím počas svojho pôsobenia v klube pracovali mimoriadne tvrdo.

Ďakujeme im za ich úsilie a želáme veľa úspechov do budúcnosti. Ďalšie informácie klub poskytne v najbližšom období,“ citovala agentúra AP vyhlásenie Rangers.

