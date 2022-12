Rusi stopli diskusiu o prestupe do Ázie, chcú obnoviť vzťahy s UEFA

RFS zároveň oznámil, že diskusia o možnom prechode do AFC bola nateraz pozastavená.

Ako referuje web insidethegames.biz , strešný orgán ruského futbalu vyzval UEFA, aby vytvorila pracovnú skupinu, ktorá by sa zaoberala ruskými klubmi a národnými tímami a ich postupným návratom do súťaží pod hlavičkou UEFA.

BRATISLAVA. Predstavitelia Ruského futbalového zväzu (RFS) si to, zdá sa, rozmysleli s presunom z Európskej futbalovej únie (UEFA) do štruktúr Ázijskej futbalovej konfederácie (AFC).

Prezident RFS Alexandr Ďukov pred mesiacom povedal, že zväz zvažuje prechod do Ázie, keďže naďalej pretrváva odpor zo strany európskych krajín.

RFS vtedy argumentovala tým, že „je lepšie hrať, ako nehrať vôbec“.

Správy o úsilí Ruska začleniť sa do AFC sa v internetovom priestore okamžite stali terčom vtipov, keď niektorí fanúšikovia žartovali, že po Ázii by sa Rusi mohli presunúť do Afriky, prípadne Antarktídy.

Obnovia vzťahy s UEFA?

Ďukov najnovšie poznamenal, že RFS dosiahol predbežnú dohodu s UEFA o vytvorení spomenutej pracovnej skupiny, pričom dodal, že rozhodnutie o tom, kto bude tvoriť tento orgán, ešte nepadlo.