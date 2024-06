Rumunov trápi koncovka, motivovaní Ukrajinci chcú vyslať pozitívny odkaz

Ukrajinci dokázali uhrať cennú bezgólovú remízu s Nemeckom, no následne prehrali s Poľskom 1:3. V generálke na ME zdolali Moldavsko 4:0.

Rumuni v dvoch júnových stretnutiach nestrelili ani jeden gól Bulharsku a Lichtenštajnsku a oba zápasy remizovali 0:0.

V tomto kalendárnom roku v štyroch prípadoch ani raz neokúsili pocit víťazstva. Ich tréner napriek tomu verí, že na šampionát budú dobre pripravení.

"Sú to jedinečné momenty. Po ôsmich rokoch sme späť medzi elitou a to je to, čo sme chceli.

Podarilo sa nám dať dokopy skvelý tím plný potenciálu," uviedol Edward Iordanescu pre web uefa.com.

Mihaila: Dáme do toho všetko

Útočník Valentin Mihaila strelil v uplynulej sezóne šesť gólov v Serii B za Parmu. Ďalšie by chcel pridať v Nemecku.

"Samozrejme, počítam s tým, že sa odo mňa očakávajú presné zásahy. Viac sa však pozerám na to, aby sme boli úspešní ako tím. Sľubujem fanúšikom, že dáme do toho všetko a pokúsime sa postúpiť zo skupiny," uviedol pre rumunské médiá.