Už žiadne pochybnosti, hovorí tréner. Rumunská generácia má obrovskú dušu

Vďačia za to dvom zatiaľ najväčším prekvapeniam na turnaji, keď sami zdolali favorizovanú Ukrajinu vysoko 3:0 a Slováci o pár hodín neskôr šokovali Belgicko (1:0).

MNÍCHOV. Futbalisti Rumunska sa po úvodnom dni nečakane dostali na čelo základnej E-skupiny na ME v Nemecku.

Rumuni sa na ME tešili z triumfu len raz, keď sa v roku 2000 postarali o ešte väčšie prekvapenie a zdolali Anglicko 3:2.

Také veľké srdce, takú dušu, akú má tento tím, to nemal nikto

Pondelkový triumf bol mimoriadne špeciálny aj pre Edwarda Iordanesca, keďže Rumunov viedol pri ich poslednej účasti na kontinentálnom šampionáte v roku 2016 jeho otec Anghel Iordanescu.

"Bol to fantastický výkon môjho tímu. Ak ste mali nejaké pochybnosti, teraz mi už môžete veriť, že je to skvelý tím. Mali sme zlaté generácie, no tento výber nepredstavuje žiadny kov, táto generácia má obrovskú dušu," povedal Iordanescu deň po dovŕšení 46. narodenín.

"Moja rodina prežívala takéto situácie roky. Ale také veľké srdce, takú dušu, akú má tento tím, to nemal nikto. Toto musí byť pre Rumunsko generácia duše. Táto generácia je neobmedzená," citovala ho agentúra AP.