Nemeckú reprezentáciu čaká zmena. Športový riaditeľ odstúpi z funkcie po EURO

TASR|28. sep 2025 o 11:38
Majster sveta z roku 1990 zastáva tento post od januára 2023.

BERLÍN. Rudi Völler po ME 2028 odstúpi z funkcie športového riaditeľa nemeckej futbalovej reprezentácie.

Začiatkom septembra prekvapujúco prehral v Bratislave 0:2 a v tabuľke je tretí – tri body za doposiaľ stopercentnými zverencami trénera Francesca Calzonu a o skóre za Severným Írskom.

„Už som sa dvakrát dohodol na predĺžení zmluvy, po skončení ME 2028 však definitívne skončím ako športový riaditeľ nemeckej reprezentácie," citovala agentúra DPA slová Völlera, ktorý v minulosti pôsobil dlhé roky v štruktúrach Bayeru Leverkusen.

