Valencia sa stále trápi, hrozí jej zostup z La Ligy

"Zaplatili sme za to, že sme nevyužili naše šance. Stálo nás to tri body, ktoré sú pre nás veľmi dôležité. Pozitívami však boli snaha a prístup hráčov.

Vieme, že to nebude jednoduché, ale budeme ďalej bojovať," povedal Baraja po svojom debute vo funkcii trénera FC Valencia, predtým pôsobil v druhej najvyššej súťaži v Španielsku.

Kapitán Gabriel Paulista po stretnutí upokojoval fanúšikov Valencie, ktorí na štadióne Getafe protestovali proti singapurskému majiteľovi klubu Petrovi Limovi a žiadali jeho odchod.

"Musia stáť pri nás až do konca, my budeme bojovať do poslednej minúty. Sme v zložitej situácii, ale nemôžeme sa obávať toho, čo by sa mohlo stať. Musíme sa naďalej snažiť vyhrávať zápasy," uviedol 32-ročný obranca.

FC Valencia zaznamenal iba jedno víťazstvo v ostatných štrnástich dueloch v La Lige, pričom najbližšie sa predstaví doma proti tretiemu Realu Sociedad San Sebastián a potom na pôde lídra FC Barcelona.

Getafe pondelkovým triumfom ukončilo sériu siedmich prehier vo všetkých súťažiach a posunulo sa mimo zóny zostupu na 16. priečku.