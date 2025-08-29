Amorim priznal, že po hanebnej prehre chcel skončiť. Niekedy hráčov nenávidím, povedal

MANCHESTER. Tréner Manchesteru United Ruben Amorim po šokujúcej pohárovej prehre s treťoligovým Grimsby Town pôsobil, akoby bol na pokraji rezignácie. V piatok však svoje slová upresnil a priznal, že hovoril pod vplyvom emócií.
„Niekedy chcem skončiť, niekedy tu chcem byť 20 rokov. Niekedy milujem byť so svojimi hráčmi, inokedy s nimi nechcem byť,“ vyhlásil Amorim pred sobotňajším ligovým duelom proti Burnley.
United majú po dvoch zápasoch Premier League iba bod a v Ligovom pohári skončili už v 2. kole. Amorimove pozápasové vyjadrenia ešte viac zvýšili tlak na jeho pozíciu.
„Myslím si, že toto je tak trochu limit. Niečo sa musí zmeniť. Tím a hráči dnes povedali veľmi jasne, čo si myslia,“ vravel po dueli s Grimsby.
Na otázku, či chcel skutočne rezignovať, odpovedal: „Po zápase som to tak cítil. Teraz už nie. Niekedy nejde o výsledok, ale o spôsob, akým prehráme.
To je ťažké prijať, pretože vieme hrať lepšie. V niektorých momentoch prestaneme robiť tie malé veci – dostupovanie, boj o loptu, intenzitu. Dobré je, že hneď máme ďalší zápas, kde to môžeme napraviť.“
Štyridsaťročný Portugalčan, ktorý prišiel na Old Trafford vlani v novembri po odvolaní Erika ten Haga, je známy svojou úprimnosťou.
„Keď prehráme takýmto spôsobom, poviem to priamo – niekedy svojich hráčov nenávidím, niekedy ich milujem. To je môj štýl,“ vysvetlil.
Amorim sa vyjadril aj k špekuláciám, že mladík Kobbie Mainoo, považovaný za jeden z najväčších talentov akadémie, požiadal o odchod na hosťovanie.
„Kým to nie je oficiálne, nemôžem toho veľa povedať. Chcem, aby Kobbie zostal. Musí bojovať o svoje miesto. Rozumiem, že hráči, ktorí nenastupujú, sú sklamaní, ale každý dostane rovnakú šancu,“ zdôraznil.
Mainoo zatiaľ v Premier League neodohral ani minútu – bol len na lavičke pri prehre 0:1 s Arsenalom aj remíze 1:1 s Fulhamom. Jeho jediný štart prišiel práve v pohári proti Grimsby.