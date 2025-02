Zvýšené ceny vstupeniek, prepúšťanie a 300-miliónová strata. Amorim uznáva zodpovednosť

V nedeľu podvečer však proti sebe nastúpia štrnásty a pätnásty tím najvyššej anglickej súťaže a z toho vyplýva aj to, čo sa nedávno prevalilo v tíme z Old Traffordu.

LONDÝN. Ešte pred pár rokmi by bol súboj Tottenhamu s Manchestrom United v anglickej Premier League bojom o jedno z prvých štyroch až šiestich miest v tabuľke.

Toto všetko si uvedomuje aj tréner Rúben Amorim, ktorý je pripravený niesť zodpovednosť.

"Ľudia prichádzajú o prácu a my sa nemôžeme tváriť, že sa nás to netýka. Musíme si uznať svoje chyby a hľadať riešenia ako ich napraviť. Myslím si, že pre nás trénerov a hráčov v prvom tíme Manchestru je dôležité, aby sme to neignorovali," povedal Rúben Amorim podľa AFP.

Svoje slová aj rozmenil na drobné: "A-mužstvo ManUtd je najväčší problém, lebo míňame najviac peňazí a nevraciame ich späť do klubu svojimi výkonmi. Nevyhrávame, nehráme Ligu majstrov a tržby nie sú také ako predtým."