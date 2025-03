Uvidíme Maguireho opäť v reprezentácii? Zaslúži si to, vyhlásil Amorim

Tridsaťjedenročný Maguire, ktorý má na konte 64 reprezentačných štartov, bol jedným z prominentných hráčov, ktorí sa nedostali do nominácie na EURO 2024 v Nemecku. Anglicko skončilo na turnaji ako vicemajster po finálovej prehre so Španielskom 1:2.

Minulý mesiac strelil víťazné góly proti Leicesteru City v štvrtom kole FA Cupu a proti Ipswich Town v Premier League.

Bývalý tréner Chelsea a Bayernu Mníchov Thomas Tuchel, ktorý v októbri nahradil Garetha Southgatea po jeho odchode po finálovej prehre, oznámi tento mesiac svoju prvú nomináciu anglickej reprezentácie na kvalifikačné zápasy MS proti Albánsku a Lotyšsku.

"Či to bude stačiť, to je na rozhodnutí reprezentačného trénera. Bol by som za neho naozaj rád, myslím si, že si to zaslúži," povedal Amorim novinárom na otázku, či Maguireho forma stačí na návrat do anglickej reprezentácie.

"Je skvelý chlap, stále sa však musí zlepšovať, pretože každý hráč sa môže vždy zlepšiť a pracovať na mnohých veciach," dodal Amorim pred nedeľňajším zápasom piateho kola FA Cupu proti Fulhamu na Old Trafford.