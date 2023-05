Druhé Borčice? Nehrozí. Nováčik druhej ligy nechce hráčov, ktorí majú radi peniaze

Keď mi jeden známy novinár po postupe do tretej ligy prorokoval, že dotiahnem Malženice do druhej ligy, vysmial som ho. Zdalo sa mi to nereálne, šialené. No mal pravdu.

Dnes sa už nesmejem ani tomu, že Malženice budú hrať Fortuna ligu.

V čom spočíva tajomstvo vášho napredovania?

Od začiatku som mal šťastie na trénerov, všetci z nich zanechali v klube niečo pozitívne. Smerovanie OFK najviac ovplyvnil Vladimír Glonek.

Keď prišiel k nám mal 27 rokov a vydržal tu, na slovenské pomery, úctyhodných osem rokov. Cieľavedomý, inteligentný a pracovitý človek, s ktorým som sa bavil o futbale dlhé hodiny. A veľmi rád.

Vždy sme sa zhodli na výbere nových hráčov. Mali sme šťastie na futbalistov, ktorí charakterovo zapadali. Slabších sme menili za kvalitnejších a nakoniec zostali len tí najlepší.