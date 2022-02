Vyradil Inter, skóroval v lige. Góly venuje trénerovi, ktorý je v umelom spánku

Bol hlavným strojcom senzačného úspechu. Proti slávnemu Interu Miláno strelil v mládežníckej Lige majstrov dva góly a zariadil MŠK Žilina postup do osemfinále. MÁRIO SAUER (17) si výkonmi vypýtal miesto v hlavnom tíme Žiliny a pri svojom druhom štarte v tejto sezóne Fortuna ligy sa presadil strelecky. Proti Michalovciam otváral skóre a dopomohol svojmu tímu k výhre 2:1.

Najmladším strelcom v histórii Fortuna ligy je Miroslav Káčer, ktorý proti Myjave skóroval vo veku šestnásť rokov a 162 dní. Na prekonanie jeho rekordu vám chýbalo len málo. Nemrzí to?

Určite nie. Som šťastný, že prvý gól prišiel teraz. Bol to skvelý pocit, znamená to pre mňa veľa. Ešte dôležitejšie však je, že sme vyhrali a zabezpečili si postup do prvej šestky. Komu gól venujete? Rodine, ktorá ma vo futbale podporuje. Ďakujem tiež priateľke, ktorá mi je oporou. Všetky svoje góly a víťazstvá chcem však špeciálne venovať trénerovi Filipovi Kňazovičovi, ktorý mal autonehodu a je v umelom spánku. Celá kabína mu praje, aby sa uzdravil. Stojíme pri ňom.

V zbabranom zápase proti Ružomberku (1:5) ste strelecky mlčali, no proti Michalovciam ste sa presadili. Mali ste pred prvými zápasmi vo Fortuna lige trému? Mierny stres tam bol. Cítil som na seba tlak, ale bola to skôr zdravá nervozita. Je prirodzené, keď má hráč pred zápasom miernu trému. Znamená to, že sa naplno koncentruje, sústredí a na ihrisku nechá všetko. Keby mi to bolo jedno, nebolo by to správne.

Čo vám pred stretnutím s Michalovcami vraveli spoluhráči, tréneri? Všetci sme sa podporovali. Ako vždy. Do zápasu sme išli s jasným cieľom získať tri body, čo sa nám podarilo. Po konečnom hvizde sme teda boli právom šťastní. Čo vám na premiérový gól vo Fortuna lige povedali priatelia? Prišlo mi množstvo gratulácií, čo si nesmierne cením. Som rád, že som pomohol mužstvu a strelil som dôležitý gól. Veď preto hrám futbal. Do poslednej chvíle to bola dráma, ale všetko našťastie dobre dopadlo. Na ihrisku som sa cítil výborne. Výhra a postup do prvej šestky nás určite nakopnú a dostanú do pohody. Verím, že sa teraz naladíme na víťaznú vlnu a pôjdeme v tabuľke nahor. Dôležité dva góly ste strelili aj proti slávnemu Interu Milánu. Ako ste prežívali senzačný postup do osemfinále mládežníckej Lige majstrov? Prežívam veľmi dobré obdobie. Na ihrisku dostávam viacej šancí, čo ma nesmierne teší. Proti Interu to bola veľká eufória. Bol to najväčší zápas v mojom živote. Niečo fantastické. Bola to veľká senzácia, no verím, že ďalšia príde proti Salzburgu.

Podľa odborníkov vás čaká oveľa ťažší tím. Kvalitou ide o zrejme najťažšieho súpera, akého sme mohli dostať. Salzburg má jednu z najlepších akadémií na svete, viacero hráčov striedalo aj v mužskej Lige majstrov proti Bayernu Mníchov. Rakúšania už Ligu majstrov vyhrali, preto sú veľkým favoritom. My však ideme bojovať a zdolať ich. Rozhodujúcim faktorom by mohli byť skvelí žilinskí fanúšikovia, ktorí sú našim dvanástym hráčom. Zaplniť by mali päťdesiat percent kapacity, čo je dobrá správa. Pre nich sa popasujeme o výhru a verím, že postúpime ďalej. Bolo by to skvelé.

Zápas je na programe v stredu 2. marca o 16:30 h, hrá sa na jeden víťazný zápas. S akou taktikou na veľkého favorita vybehnete? Nemali sme ešte špeciálnu prípravu, ale určite nebudeme len brániť. Chceme hrať náš ofenzívny futbal a rozdať si to o postup. Verím, že cez Salzburg prejdeme. Keď sme spravili jedno prekvapenie, nevidím dôvod, prečo by sme nedosiahli ďalšie. Aké sú vaše ambície vo futbale? Krátkodobé sú udržať sa v prvom tíme a pravidelne hrávať. Čo sa týka dlhodobých, rád by som sa udomácnil v jednej z najlepších líg sveta.

Máte obľúbený klub? Liverpool FC. Rád by som zaň hrával, no myslím, že na môj štýl hry by mi sedela nemecká alebo talianska liga. Do slávneho Interu Miláno sa zo Žiliny dostal Milan Škriniar, ktorý otvoril dvere nám mladším. Musíme len do nich vojsť. V Európe vedia o kvalite žilinskej akadémie, preto sa budem snažiť dostať čo najďalej. Hrať za svetový veľkoklub by bolo krásne, no je to ešte ďaleko. Teraz sa sústredím, aby som pomáhal MŠK Žilina a dosiahli sme čo najviac úspechov.