Serie A má nového nečakaného lídra. Podiel na tom má aj Mussoliniho pravnuk

MILÁNO. Pravnuk talianskeho diktátora Benita Mussoliniho označil svoj debut v Serie A za nezabudnuteľný, keď po príchode z lavičky pomohol Cremonese zdolať Sassuolo 3:2.
Cremonese je priebežne na čele tabuľky Serie A, potom ako Romano Floriani Mussolini vybojoval penaltu, ktorú Manuel De Luca premenil na tretí gól svojho tímu.
Tréner Davide Nicola tak možno ani nesníval, že s klubom získa perfektných šesť bodov z prvých dvoch ligových zápasov sezóny, píše agentúra AFP.
Floriani Mussolini nahradil Alessia Zerbina na pravom krídle v 82. minúte a rozhodne zaujal svojím výkonom.
"Stalo sa príliš veľa vecí v príliš krátkom čase, no myslím, že na tento večer nikdy nezabudnem, pretože som vždy sníval o debute v Serie A," povedal 22-ročný rodák z Ríma, ktorý má na drese meno "Romano". "Mojím cieľom bolo niečo zmeniť a som rád, že sa mi to podarilo."
VIDEO: Zostrih zápasu Cremonese - Sassuolo
Floriani Mussolini je synom Alessandry Mussolini, bývalej talianskej a európskej poslankyne a vnučky fašistického diktátora, ktorý vládol Taliansku v rokoch 1922 až 1943.
Futbalista, ktorý v minulosti vyhlásil, že sa o politiku nezaujíma, je na hosťovaní v Cremonese z Lazia, kde prešiel mládežníckymi kategóriami po tom, čo predtým hral za miestneho rivala AS Rím.
Minulú sezónu hral v Serie B za Juve Stabia, kde niektorí fanúšikovia oslavovali jeho prvý a jediný gól za klub fašistickým pozdravom a skandovaním jeho priezviska.
Floriani Mussolini by mohol čoskoro mať za spoluhráča Jamieho Vardyho, keďže bývalý útočník Leicesteru City a víťaz Premier League rokuje o príchode do nováčika ako voľný hráč.
Cremonese vedie tabuľku o tri body pred šiestimi tímami vrátane AC Miláno, ktorý takisto zvíťazil - na pôde v Lecce 2:0.
VIDEO: Zostrih zápasu AC Miláno - Lecce
"Rossoneri" minulý víkend podľahli práve lídrovi ligy na San Sire 1:2, no tentoraz vďaka gólom Rubena Loftusa-Cheeka a Christiana Pulisica si pripísali všetky body.
"Nemôžete očakávať, že vyhráte len preto, že máte na sebe dres Milána. Dnes hral tím s pokorou, rešpektom k súperovi a hráči boli starostliví a pozorní," povedal tréner Massimiliano Allegri.
Kouč potvrdil, že Christopher Nkunku dokončil prestup z Chelsea do Milána, ktorého príchod by mal byť oficiálne oznámený v sobotu 30. augusta.
Po dvoch neuznaných góloch pre faul a ofsajd Loftus-Cheek otvoril skóre v 66. minúte, keď hlavičkou dorazil priamy kop Luku Modriča. Neskôr uzavrel na konečných 2:0 Pulisic.
Zásah neuznali Santiagovi Giménezovi, o ktorom sa špekuluje, že bude prepustený.