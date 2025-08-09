Rodri je opäť zranený. Osudnými sa mu tentokrát stali majstrovstvá sveta klubov

ŠPANIELSKO. Španielsky futbalista Rodri nebude Manchestru City k dispozícii minimálne do septembra. Príčinou je zranenie slabín.
Rodri vynechal väčšinu minulej sezóny pre roztrhnutý skrížený väz. V jej závere sa vrátil, no v zápase proti Al Hilalu na MS klubov si privodil zranenie slabín.
„Rodriho stav sa zlepšuje, no jeho zranenie je väčšie. Rekonvalescencia bude trvať ešte päť alebo šesť týždňov. Možno počas reprezentačnej prestávky už bude v poriadku.
Dôležité je, aby nepociťoval bolesť. Nechceme, aby sa vrátil a zranil sa znovu a znovu,“ uviedol tréner City Pep Guardiola na tlačovej konferencii podľa DPA.