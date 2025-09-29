Manchester City má obavy. Rodri sa opäť sťažoval na bolesť v kolene

MANCHESTER. Španielsky futbalový stredopoliar Rodri nebol cez víkend Manchestru City k dispozícii, keďže sa sťažoval na bolesť v kolene.
V rovnakom, s ktorým minulú sezónu laboroval pre zranenie predného skríženého väzu. Jeho štart v stredu v Lige majstrov v Monaku je tak otázny.
Minuloročný víťaz ankety Zlatá lopta vynechal uplynulý duel anglickej Premier League, v ktorom Manchester City zdolal Burnley 5:1.
„Povedal, že nie je schopný hrať, že cíti veľkú bolesť v kolene. Povedal som mu, že ak nie je schopný hrať, tak nemôže hrať a bude hrať niekto iný,“ citovala agentúra AP vyjadrenie trénera Pepa Guardiolu po zápase.
Dvadsaťdeväťročný stredopoliar bol mimo hry osem mesiacov minulej sezóny pre zranenie pravého kolena.
Guardiola potvrdil, že Rodrimu robí problémy to isté koleno. Španielsky reprezentant odohral uprostred septembra za osem dní tri zápasy a necítil sa komfortne počas nich a ani v tréningovom procese.
