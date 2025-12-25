Rodák vychytal proti Dudovi čisté konto. Jeho tím pokračuje vo víťaznom ťažení

Slovenský futbalový brankár Marek Rodák.
Slovenský futbalový brankár Marek Rodák. (Autor: REUTERS)
25. dec 2025
Duda odohral 77 minút.

Slovenský futbalový brankár Marek Rodák vychytal svoje druhé čisté konto v prebiehajúcom ročníku saudskej Pro League.

Vo štvrtkovom dueli 11. kola vyhral jeho Al Ettifaq na ihrisku tímu Al-Rijád 2:0. V drese hostí odohral 77 minút ďalší slovenský legionár Ondej Duda.

V závere rozhodli gólmi o triumfe kostarický obranca Francisco Calvo a holandský stredopoliar Georginio Wijnaldum.

Al Ettifaq natiahol šnúru bez prehry na štyri zápasy a v neúplnej tabuľke najvyššej súťaže poskočil na siedmu pozíciu.

    dnes 23:02
