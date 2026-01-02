Rodákovi sa v úvode sezóny darí. Vychytal už tretie čisté konto

Slovenský futbalový brankár Marek Rodák vychytal svoje tretie čisté konto v prebiehajúcom ročníku saudskej Pro League.

V piatkovom dueli 13. kola vyhral jeho Al Ettifaq doma nad Al Okhdood 2:0. Ťahá tak už šesťzápasovú šnúru bez prehry a v tabuľke mu patrí siedma priečka.

Do 85. minúty bol na ihrisku aj Ondrej Duda, ďalší slovenský legionár v drese Al Ettifaqu.

V šlágri piatkového programu prehral líder súťaže Al Nassr v zostave s Cristianom Ronaldom na pôde Al Ahli 2:3, dva góly a asistenciu zaznamenal za domácich anglický útoćník Ivan Toney.

