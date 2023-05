Tréner Portugalska sa vyjadril k Ronaldovi, v jeho plánoch hrá dôležitú úlohu

Počas marcového vstupu do kvalifikácie o postup na budúcoročné majstrovstvá Európy v Nemecku proti tímom Lichtenštajnska (4:0) a Luxemburska (6:0) v rámci „slovenskej“ J-skupiny zaznamenal dovedna štyri presné zásahy a v reprezentácii ich má na konte rekordných 122.

„Vo svetovom futbale neexistuje žiadny iný hráč so 198 reprezentačnými štartmi, a to je pre nás niečo veľmi cenné,“ skonštatoval šéf portugalskej lavičky a na otázku, či bude tento hráč v jeho ďalšej nominácii, odvetil: „Áno.“

„Hrá na kľúčovom poste, keďže je to útočník, ktorý môže niečo zmeniť,“ dodal Martínez.

Portugalčania odštartovali kvalifikáciu o postup na ME 2024 dvomi víťazstvami a vedú v tabuľke J-skupiny so šiestimi bodmi. Druhí sú Slováci so štvorbodovým ziskom.

Najlepšie dve mužstvá postúpia priamo na európsky šampionát. Slováci privítajú Portugalčanov 8. septembra, u súpera v Porte sa predstavia 13. októbra.