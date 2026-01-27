Mal sa výrazne spoliehať na umelú inteligenciu. Absolútna lož, hovorí Španiel

Bývalý kouč španielskej futbalovej reprezentácie Robert Moreno rázne odmietol tvrdenia, že počas pôsobenia v ruskom klube FK Soči používal umelú inteligenciu na prípravu zápasov, zostavy či výber posíl.
Reagoval tak na medializované správy z Ruska, podľa ktorých sa údajne pri rozhodovaní výrazne spoliehal na nástroj ChatGPT.
„Nikdy som nepoužíval ChatGPT ani žiadnu umelú inteligenciu na prípravu zápasov, zostavovanie tímu alebo výber hráčov. Je to absolútna lož,“ napísal 48-ročný tréner v otvorenom liste pre denník Marca. Zdôraznil, že hoci technológie v modernom futbale využíva, konečné rozhodnutia vždy robil on spolu so svojím realizačným tímom.
Moreno pripomenul, že jeho trénerská kariéra stojí práve na práci s dátami a videoanalýzou. „Používame GPS, analytické platformy, video a scoutingové databázy - ako každý profesionálny klub. Technológia pomáha spracovať informácie rýchlejšie, ale športové rozhodnutia robia ľudia,“ uviedol.
Správy o údajnom „trénerovi riadenom umelou inteligenciou“ podľa neho pochádzajú od bývalého klubového funkcionára Andreja Orlova, s ktorým mal konflikty.
Odchod zo Soči v septembri minulého roka označil za dohodu po slabších výsledkoch a sporoch o športové smerovanie klubu.
„Tváriť sa, že som bol vyhodený za používanie ChatGPT, je lacné zjednodušenie a hlavne klamstvo,“ dodal Moreno, ktorý v minulosti viedol aj AS Monaco či FC Granada.
Moreno krátko viedol aj španielsku reprezentáciu v roku 2019, najprv dočasne a neskôr ako hlavný tréner po rezignácii Luisa Enriqueho.
Po tragickej smrti Enriqueho dcéry sa však pôvodný kouč vrátil späť a Moreno odišiel v napätých vzťahoch, ktoré dodnes vrhajú tieň na jeho meno, najnovšie aj v spojení s umelou inteligenciou.