Stal sa najmladším strelcom Liverpoolu. Mladý Angličan podpísal prvý profesionálny kontrakt

Rio Ngumoha.
Rio Ngumoha. (Autor: TASR/AP)
25. sep 2025 o 17:33
Odchovanec Chelsea sa presunul do Liverpoolu v lete 2024.

LIVERPOOL. Sedemnásťročný anglický futbalista Rio Ngumoha podpísal svoju prvú profesionálnu zmluvu s FC Liverpool.

Úradujúci šampión Premier League o tom informoval vo štvrtok na sociálnej sieti.

Krídelník Ngumoha sa minulý mesiac stal najmladším strelcom v histórii klubu, keď v nadstavenom čase rozhodol o víťazstve Liverpoolu 3:2 na pôde Newcastlu United.

V tom čase mal 16 rokov a 361 dní. Zároveň je štvrtým najmladším strelcom v histórii najvyššej anglickej súťaže za Jamesom Vaughanom, Jamesom Milnerom a Wayneom Rooneym.

Odchovanec Chelsea sa presunul do Liverpoolu v lete 2024 a postupne sa prepracoval až do tímu Arneho Slota.

