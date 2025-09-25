Stal sa najmladším strelcom Liverpoolu. Mladý Angličan podpísal prvý profesionálny kontrakt

LIVERPOOL. Sedemnásťročný anglický futbalista Rio Ngumoha podpísal svoju prvú profesionálnu zmluvu s FC Liverpool.
Úradujúci šampión Premier League o tom informoval vo štvrtok na sociálnej sieti.
Krídelník Ngumoha sa minulý mesiac stal najmladším strelcom v histórii klubu, keď v nadstavenom čase rozhodol o víťazstve Liverpoolu 3:2 na pôde Newcastlu United.
V tom čase mal 16 rokov a 361 dní. Zároveň je štvrtým najmladším strelcom v histórii najvyššej anglickej súťaže za Jamesom Vaughanom, Jamesom Milnerom a Wayneom Rooneym.
Odchovanec Chelsea sa presunul do Liverpoolu v lete 2024 a postupne sa prepracoval až do tímu Arneho Slota.