Nesmierne som si to užil, hovorí debutant Rigo. Premiérový gól ho vyjde draho

"Ja veľa gólov nedávam, preto som rád, že to padlo ihneď v mojom prvom štarte. Pred zápasom som cítil, že by to mohlo vyjsť, mal som z toho dobrý pocit.

V prvom momente som si to ani neuvedomil, ešte som čakal na rozhodnutie asistenta rozhodcu, či to nebude ofsajd. Následne som si to nesmierne užil," uviedol po svojom debute stredopoliar Baníka Ostrava.

Po prvom góle v reprezentácii musí načrieť hlboko do vrecka a do klubovej pokladnice prispieť sumou 500 eur, čo však v tomto prípade neľutuje: "Trochu to bolí, ale určite si užívam tento moment, stojí za to."