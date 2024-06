Slovákov nakopol gól debutanta, odovzdané San Maríno nemalo nárok na nič

Francesco Calzona, tréner SR: "V týchto zápasoch ma nezaujíma výsledok ale výkon, či sme sa zlepšili vo veciach, ktoré sme si natrénovali. Som spokojný s tým, že sme si dokázali vytvoriť dostatok príležitostí. Menej s defenzívnou prácou mužstva. Musíme byť kompaktnejší a získavať viac lôpt. Páčil sa mi výkon Strelca a Rigo tak isto odohral dobrý zápas."

Tomáš Rigo, strelec prvého gólu SR: "Hodnotím to veľmi pozitívne, bol to môj prvý zápas a hneď sa mi podarilo skórovať. Ale nie len gól, aj celkovo s výkonom som spokojný."

Lukáš Haraslín, strelec tretieho gólu SR: "Bol to prvý zápas pred ME, teraz náš čaká Wales, ktorý nás preverí. Chceli sme si vyskúšať veci, ktoré sme trénovali. Zo začiatku to trochu škrípalo, ale potom sme sa chytili šance, mali sme dobré fragmenty, vytvorili sme si dobré šance a dali sme pekné góly."

David Strelec, autor štvrtého gólu: "Bolo to náročné, keďže súper stál v piatich vzadu a zhusťoval stred. Mali sme málo priestoru, ja som sa snažil spadať do línie a pomôcť chalanom v kombinácii. Som šťastný, že sa mi napokon podarilo dať aj gól."

Tomáš Suslov, strelec druhého gólu SR: "Niečo sme určite splnili, ale robili sme veľa chýb. Chceli sme niečo vytvoriť a občas sa to stáva. Vyhrali sme a hlavné je, že sme zdraví a pokračujeme v príprave. Nebol to jednoduchý zápas, každý sa dnes vie postaviť. Dali sme aspoň štyri góly a môžeme byť spokojní."

Dominik Hollý, debutant v národnom tíme SR: "Sme radi za to, že sme zvíťazili. Mali sme výborný vstup. Ja som si užil každú minútu na ihrisku s takými skvelými hráčmi. Dal som zo seba maximum, uvidíme, či som trénera presvedčil. Som rád, že mi dal tréner šancu."