Slováci sa v rebríčku FIFA zlepšili o jedno miesto. Z prvej desiatky vypadli Chorváti

Slovenskí futbalisti
Slovenskí futbalisti (Autor: TASR)
TASR|19. jan 2026 o 19:22
Na čele nenastali žiadne zmeny.

Slovenskej reprezentácii patrí v najnovšom rebríčku Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) 44. miesto. V porovnaní s decembrovým vydaním si polepšila o jednu priečku.

Na čele rebríčka nenastali žiadne zmeny, naďalej vedú európski šampióni Španieli so ziskom 1877,18 bodu pred úradujúcimi majstrami sveta z Argentíny (1873,33) a vicemajstrami sveta Francúzmi (1870).

Poradie mierne premiešal Africký pohár národov, z 11. na 8. miesto poskočil finalista turnaja Maroko. Z top desiatky vytlačil Chorvátsko. Čerstvý africký šampión Senegal sa posunul o sedem pozícií na 12. priečku.

Kosovo, súper Slovákov v semifinále európskej baráže o postup na MS 2026 (26. marca v Bratislave), figuruje v renkingu na 79. mieste.

Lepšie sú na tom potenciálni súperi v barážovom finále - Turecku patrí 25. priečka, Rumunsko je na 49. mieste.

Aktuálny rebríček FIFA

/k 19. januáru 2025/

P.

Krajina

Body

1. (1.)

Španielsko

1877,18

2. (2.)

Argentína

1873,33

3. (3.)

Francúzsko

1862,03

4. (4.)

Anglicko

1834,12

5. (5.)

Brazília

1760,46

6. (6.)

Portugalsko

1760,38

7. (7.)

Holandsko

1756,27

8. (11.)

Maroko

1736,57

9. (8.)

Belgicko 

1730,71

10. (9.)

Nemecko

1724,15

44. (45.)

Slovensko

1485,65

Reprezentácie

