Slováci sa v rebríčku FIFA zlepšili o jedno miesto. Z prvej desiatky vypadli Chorváti

Slovenskej reprezentácii patrí v najnovšom rebríčku Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) 44. miesto. V porovnaní s decembrovým vydaním si polepšila o jednu priečku.
Na čele rebríčka nenastali žiadne zmeny, naďalej vedú európski šampióni Španieli so ziskom 1877,18 bodu pred úradujúcimi majstrami sveta z Argentíny (1873,33) a vicemajstrami sveta Francúzmi (1870).
Poradie mierne premiešal Africký pohár národov, z 11. na 8. miesto poskočil finalista turnaja Maroko. Z top desiatky vytlačil Chorvátsko. Čerstvý africký šampión Senegal sa posunul o sedem pozícií na 12. priečku.
Kosovo, súper Slovákov v semifinále európskej baráže o postup na MS 2026 (26. marca v Bratislave), figuruje v renkingu na 79. mieste.
Lepšie sú na tom potenciálni súperi v barážovom finále - Turecku patrí 25. priečka, Rumunsko je na 49. mieste.
Aktuálny rebríček FIFA
/k 19. januáru 2025/
P.
Krajina
Body
1. (1.)
Španielsko
1877,18
2. (2.)
Argentína
1873,33
3. (3.)
Francúzsko
1862,03
4. (4.)
Anglicko
1834,12
5. (5.)
Brazília
1760,46
6. (6.)
Portugalsko
1760,38
7. (7.)
Holandsko
1756,27
8. (11.)
Maroko
1736,57
9. (8.)
Belgicko
1730,71
10. (9.)
Nemecko
1724,15
44. (45.)
Slovensko
1485,65