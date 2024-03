Zraz Talianov opúšťa skúsený obranca, dôvodom je rasistický incident

"Čo sa stane na ihrisku, zostane na ihrisku. Acerbi sa ospravedlnil a išli sme ďalej. Je to dobrý chlap. Dúfam, že sa to už nezopakuje, pretože je to inteligentný človek," uviedol po zápase Jesus.

Taliansky obranca sa v pondelok pripojil k národnému tímu a po rozhovore s trénerom Lucianom Spallettim zo zrazu odišiel. Talianska futbalová federácia (FIGC) oznámila, že v súlade s internou politikou reprezentácie Acerbi opísal svoju verziu udalostí.

"Kým čakáme na zrekonštruovanie situácie, s plným rešpektom voči športovému justičnému systému, z výpovede obrancu Interu vysvitlo, že z jeho strany nešlo o žiadne hanlivé, znevažujúce alebo rasistické úmysly.

Napriek tomu padlo rozhodnutie vynechať Acerbiho z kádra na nasledujúce dva zápasy, aby sa zaručil potrebný pokoj národnému tímu a samotnému hráča, ktorý sa dnes vráti do svojho klubu," citovala z vyhlásenia FIGC agentúra AP.