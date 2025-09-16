Real Madrid cíti krivdu od rozhodcov v La Lige. Pripravuje podnet pre FIFA

Tréner Realu Madrid Xabi Alonso (uprostred) sa rozpráva s rozhodcom Jesusom Gilom.
V poslednom ligovom zápase videl obranca Dean Huijsen červenú kartu.

MADRID. Vedenie španielskeho futbalového klubu Real Madrid pripravuje podnet pre Medzinárodnú futbalovú federáciu (FIFA) v súvislosti so stavom rozhodcov v domácej La Lige.

Reaguje tak na sobotné vylúčenie obrancu Deana Huijsena v zápase 5. kola na pôde Realu Sociedad San Sebastian (2:1), ktoré označilo za kontroverzné.

Real Madrid zvíťazil na ihrisku súpera napriek oslabeniu po červenej karte, ktorú dostal Huijsen v 32. minúte za faul na kapitána domácich Mikela Oyarzabala.

Rozhodca Jesus Gil Manzano vyhodnotil zákrok ako zabránenie jasnej gólovej príležitosti a obrancu vylúčil.

Podľa trénera Xabiho Alonsa však išlo len o priestupok na žltú kartu, keďže lopta nebola pod kontrolou a ďalší obranca Eder Militao bol v blízkosti situácie.

Alonso dostal za protesty žltú kartu a po zápase vyjadril nesúhlas aj na tlačovej konferencii.

„Militao bol blízko, lopta nebola pod kontrolou a zostávalo ešte 40 metrov. To je môj pohľad. Rozhodca mal iný, VAR zrejme tiež, ale po vzhliadnutí opakovania som názor nezmenil,“ uviedol Alonso.

Klubovej informoval o príprave komplexnej správy o rozhodcovských pochybeniach zo začiatku aktuálnej sezóny aj z minulého ročníka. Dokument plánuje predložiť FIFA.

„Real Madrid pripravuje spis o všetkom, čo sa udialo počas prvých štyroch kôl La Ligy a v minulej sezóne. Tento dokument bude predložený FIFA, aby si všimla, čo sa deje v španielskom futbale v súvislosti s rozhodovaním,“ uviedol klub.

V stredu ho čaká úvodný zápas Ligy majstrov proti Olympique Marseille.

V zostave bude chýbať nemecký obranca Antonio Rüdiger, ktorý utrpel počas kvalifikačných zápasov MS 2026 na pôde Slovenska (0:2) a proti Severnému Írsku (3:1) svalové zranenie a nebude k dispozícii do decembra.

Huijsen si odpyká trest len v rámci domácej súťaže a v Lige majstrov bude k dispozícii.

