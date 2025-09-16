Real Madrid cíti krivdu od rozhodcov v La Lige. Pripravuje podnet pre FIFA

MADRID. Vedenie španielskeho futbalového klubu Real Madrid pripravuje podnet pre Medzinárodnú futbalovú federáciu (FIFA) v súvislosti so stavom rozhodcov v domácej La Lige.
Reaguje tak na sobotné vylúčenie obrancu Deana Huijsena v zápase 5. kola na pôde Realu Sociedad San Sebastian (2:1), ktoré označilo za kontroverzné.
Real Madrid zvíťazil na ihrisku súpera napriek oslabeniu po červenej karte, ktorú dostal Huijsen v 32. minúte za faul na kapitána domácich Mikela Oyarzabala.
Rozhodca Jesus Gil Manzano vyhodnotil zákrok ako zabránenie jasnej gólovej príležitosti a obrancu vylúčil.
Podľa trénera Xabiho Alonsa však išlo len o priestupok na žltú kartu, keďže lopta nebola pod kontrolou a ďalší obranca Eder Militao bol v blízkosti situácie.
Alonso dostal za protesty žltú kartu a po zápase vyjadril nesúhlas aj na tlačovej konferencii.
„Militao bol blízko, lopta nebola pod kontrolou a zostávalo ešte 40 metrov. To je môj pohľad. Rozhodca mal iný, VAR zrejme tiež, ale po vzhliadnutí opakovania som názor nezmenil,“ uviedol Alonso.
Klubovej informoval o príprave komplexnej správy o rozhodcovských pochybeniach zo začiatku aktuálnej sezóny aj z minulého ročníka. Dokument plánuje predložiť FIFA.
„Real Madrid pripravuje spis o všetkom, čo sa udialo počas prvých štyroch kôl La Ligy a v minulej sezóne. Tento dokument bude predložený FIFA, aby si všimla, čo sa deje v španielskom futbale v súvislosti s rozhodovaním,“ uviedol klub.
V stredu ho čaká úvodný zápas Ligy majstrov proti Olympique Marseille.
V zostave bude chýbať nemecký obranca Antonio Rüdiger, ktorý utrpel počas kvalifikačných zápasov MS 2026 na pôde Slovenska (0:2) a proti Severnému Írsku (3:1) svalové zranenie a nebude k dispozícii do decembra.
Huijsen si odpyká trest len v rámci domácej súťaže a v Lige majstrov bude k dispozícii.