VIDEO: Real ukázal svoju silu. Hodinu hral v desiatich, napriek tomu zvíťazil

MADRID. Futbalisti Realu Madrid sú aj po 4. kole španielskej La Ligy stopercentní.
Na pôde Realu Sociedad San Sebastian zvíťazili 2:1 a s 12 bodmi sú na čele tabuľky.
V Baskicku uspeli aj napriek tomu, že od 33. minúty hrali bez vylúčeného Deana Huijsena. Kylian Mbappe vsietil gól a pridal aj asistenciu.
Hráči Getafe si poradili s Realom Oviedo 2:0.
La Liga - 4. kolo:
Real Sociedad San Sebastian - Real Madrid 1:2 (0:2)
Góly: 56. Oyarzabal (z 11 m) – 12. Mbappe, 44. Güler, ČK: 33. Huijsen (Real Madrid)
Getafe CF - Real Oviedo 2:0 (2:0)
Góly: 45+4. Martín, 45+9. Mayoral, ČK: 80. Vinas (Oviedo)