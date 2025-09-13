VIDEO: Real ukázal svoju silu. Hodinu hral v desiatich, napriek tomu zvíťazil

Kylian Mbappe a Dani Ceballos oslavujú gól
Kylian Mbappe a Dani Ceballos oslavujú gól (Autor: TASR/AP)
TASR|13. sep 2025 o 18:37
Mbappe si pripísal gól aj asistenciu.

MADRID. Futbalisti Realu Madrid sú aj po 4. kole španielskej La Ligy stopercentní.

Na pôde Realu Sociedad San Sebastian zvíťazili 2:1 a s 12 bodmi sú na čele tabuľky.

V Baskicku uspeli aj napriek tomu, že od 33. minúty hrali bez vylúčeného Deana Huijsena. Kylian Mbappe vsietil gól a pridal aj asistenciu.

Hráči Getafe si poradili s Realom Oviedo 2:0.

La Liga - 4. kolo:

Real Sociedad San Sebastian - Real Madrid 1:2 (0:2)

Góly: 56. Oyarzabal (z 11 m) – 12. Mbappe, 44. Güler, ČK: 33. Huijsen (Real Madrid)

Getafe CF - Real Oviedo 2:0 (2:0)

Góly: 45+4. Martín, 45+9. Mayoral, ČK: 80. Vinas (Oviedo)

