Benzema nepremenil dve penalty. Išiel by aj na tretiu, vraví Ancelotti

"Ak by bola možnosť kopať ďalšiu penaltu, išiel by na ňu a na tú nasledujúcu tiež," zreteľne tréner Realu vysvetlil, kto je neohroziteľným exekútorom jedenástok v jeho tíme. Benzema vyšiel gólovo naprázdno iba druhýkrát z uplynulých 11 stretnutí, na čele tabuľky strelcov v lige je na čísle 25.

Francúzsky útočník tak nezveľadil sezónnu bilanciu na 45 zásahov, no kouča Carla Ancelottiho to príliš nevyrušilo.

Atlético nevyužilo možnosť aspoň čiastočne zdramatizovať súboj o špicu tabuľky, keď doma iba remizovalo s Granadou 0:0. Favorit mal 63-percentné držanie lopty a na strely vyhral 22:7, no defenzívu 18. tímu tabuľky nedokázal prekonať ani raz.

"Nevyzerá to na nič vážne, takže sme optimisti. Trochu ho trápili slabiny, tak sme ho pre istotu stiahli z ihriska."

Autor prvého gólu Alaba musel v prestávke nútene striedať, ale podľa talianskeho kouča by nemal byť ohrozený jeho štart v budúcotýždňovom prvom semifinále Ligy majstrov proti Manchestru City:

Atlético tak vyhralo iba jeden z uplynulých piatich zápasov vo všetkých súťažiach a už ani teoreticky sa nemôže v zostávajúcich piatich vystúpeniach bodovo dotiahnuť na Real. Matematickú šancu zosadiť "biely balet" majú už iba Barcelona a Sevilla.

V zostávajúcom ligovom programe bude Atlético bojovať už iba o zotrvanie v prvej štvorke, ktorá má istotu miestenky v Lige majstrov.

"Zostáva päť zápasov, bude to veľmi ťažké a tímy, ktoré budú mať dostatok energie, získajú možnosť hrať Ligu majstrov v budúcej sezóne. Na nás sa únava prejavila aj v súboji s Granadou, ktorá výborne bránila.

Snažili sme sa nájsť cestu, no nepodarilo sa nám to. Musíme byť dôraznejší v rozhodujúcich situáciách," povedal tréner Diego Simeone pre web denníka AS.