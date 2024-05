Zarobí aj Chelsea. Real musí splácať bonusy z Hazardej zmluvy aj po jeho konci

Hazard v roku 2019 podpísal s Madridčanmi zmluvu do 30. júna 2024. Prestupová čiastka bola 100 miliónov eur, no táto suma sa mohla vďaka rôznym bonusom zakotveným v dohode medzi Realom a FC Chelsea zvýšiť až na 146,1 milióna eur.

Ako pripomenul web denníka AS, Hazard počas štyroch sezón v Madride odohral za Real iba 76 súťažných duelov a strelil sedem gólov.

A to nielen pre slabé výkony, ktorými sa tento krídelník v dôsledku častých zranení prezentoval v drese "bieleho baletu", ale predovšetkým pre jeho cenu.

Aby toho nebolo málo, všetko dokresľuje Hazardov týždenný plat vo výške 400-tisíc libier.

Hazard po skončení minulej sezóny 2022/2023 predčasne ukončil spoluprácu s Realom Madrid a o niekoľko týždňov neskôr oznámil aj koniec profesionálnej kariéry.

Keďže kontrakt mal pôvodne platiť aj pre túto sezónu, funkcionári "Los Blancos" musia naďalej rešpektovať niektoré klauzuly dohody.

Britské periodikum The Telegraph uvádza, že Hazardov predchádzajúci zamestnávateľ FC Chelsea z Londýna dostane bonus takmer šesť miliónov eur za to, že Real Madrid v tejto sezóne postúpil do finále Ligy majstrov, hoci s tým Belgičan už nemal nič spoločné. Madridčania však musí rešpektovať podmienky Hazardovho prestupu pri odchode zo Stamford Bridge.