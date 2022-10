Real Madrid? Toto je možno najlepší tím, aký som mal, jasal Ancelotti

Do bránky domácich sa po problémoch so zápalom sedacieho nervu vrátil Thibaut Courtois: "V prvom polčase sme to mali pod kontrolou, mali sme však streliť poisťujúci gól, aby sme sa upokojili. Potom sme sa zobudili a dali sme dva úžasné góly do siete silného protivníka."

Madridčania majú na čele tabuľky La Ligy šesťbodový náskok pred FC Barcelona, Katalánci však disponujú nedeľným stretnutím s Athleticom Bilbao k dobru (21.00 h).

Kontakt stratil tretí Real Sociedad San Sebastian, ktorý po piatich víťazstvách za sebou prehral na pôde Realu Valladolid 0:1.

Sevilla utrpela prvú prehru, odkedy sa jej kormidla v októbri ujal argentínsky tréner Jorge Sampaoli. V tabuľke je až na štrnástej priečke.

"Tím odviedol výborný výkon, nastúpili sme na ihrisku, kde sa hrá veľmi ťažko. Hralo sa hore-dole a Madrid je v tomto najlepší na svete," povedal Sampaoli.