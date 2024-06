Füllkrug sa stal hrdinom Nemecka. Neuer je novým rekordérom EURO

FRANKFURT, STUTTGART. Futbalisti Nemecka splnili na domácich ME papierové predpoklady a vyhrali základnú A-skupinu. V nedeľňajšom stretnutí vo Frankfurte proti Švajčiarsku dosiahli remízu 1:1 a so siedmimi bodmi skončili na prvom mieste. Nerozhodný výsledok zariadil v nadstavenom čase striedajúci Niclas Füllkrug, ktorý sa presadil hlavou. Švajčiari skončili s dvojbodovou stratou na druhej priečke, ale rovnako postúpili do vyraďovacích bojov.

Maďari zdolali Škótsko 1:0 a zachovali si šancu na postup do osemfinále z tabuľky tretích tímov.

Nemci mali už pred stretnutím istú účasť vo vyraďovačke, ale tréner Julian Nagelsmann napriek tomu neurobil žiadnu zmenu v porovnaní s predchádzajúcimi dvoma víťaznými zápasmi so Škótskom (5:1) a Maďarskom (2:0).

Ukázali sme, čoho sme schopní Domáci sa dlho nevedeli presadiť cez obranu súpera, ale svoj tlak vystupňovali v druhom polčase a streleckú prevahu (18:4) nakoniec potvrdili v závere. "Je to pre nás ako tím skvelý moment, ktorý môže byť rozhodujúci. Myslím si, že sme už na turnaji ukázali, čoho sme schopní," uviedol strelec vyrovnávajúceho gólu. Füllkruga pochválil aj kouč: "Opäť strelil gól. Je pre nás veľmi dôležitý a sme radi, že máme takého hráča, ktorého môžeme nasadiť z lavičky." "Nationalelf" vyhrali skupinu na ME šiestykrát v histórii a rovnako šiestykrát neokúsili v základnej fáze chuť prehry.

"Nakoniec je to zaslúžený bod. Samozrejme, na konci riskujete a môžete z kontry inkasovať. Zaslúžili sme si však vyrovnať. Švajčiarsko bol skvelý súper, bol to zaujímavý zápas. Takticky sme si počínali dobre," skonštatoval Nagelsmann. "Síce sme inkasovali, no potom sme chceli vyrovnať, aby sme vyhrali skupinu. Z toho, že sa nám to podarilo dosiahnuť, môžeme ťažiť v ďalších zápasoch. Samozrejme, že by sme chceli vždy vyhrať 3:0. Myslím si však, že potrebujete aj takéto zápasy. Môže nás to povzbudiť. Bolo to veľmi dobré pre morálku mužstva," povedal kapitán Ilkay Gündogan. Rekordér Neuer Brankár nemeckého tímu Manuel Neuer si pripísal už svoj 18. štart na EURO, čím prekonal brankársky rekord niekdajšieho talianskeho reprezentanta Gianluigiho Buffona na európskych šampionátoch.

Neuer nastúpil vo všetkých dueloch Nemcov na štyroch ME od roku 2012. Zároveň sa počtom zápasov na ME vyrovnal v národnom historickom rebríčku bývalému stredopoliarovi Bastianovi Schweinsteigerovi. Pre Neuera to bol 122. duel v reprezentácii, dostal sa práve pred Schweinsteigera (121) a osamostatnil sa v tejto štatistike na piatom mieste. Líder je Lothar Matthäus (150). Domáci nastúpia v osemfinále v sobotu 29. júna o 21.00 h na Vestfálskom štadióne v Dortmunde proti druhému tímu C-skupiny. Nemci však v stretnutí nemôžu rátať pre kartový trest so stopérom Jonathanom Tahom. "Máme dostatok kvality, aby sme to vykompenzovali," povedal Nagelsmann. Otázny je aj zdravotný stav druhého stredového obrancu Antonia Rüdigera. "Antonio má problémy so stehnom. Dúfam, že to nie je nič vážne," dodal kormidelník.

Švajčiari viedli po polhodine hry, keď sa presadil Dan Ndoye. Vo svojom 14. zápase sa národný tím dosiahol prvý gól. Xhaka: Taktický zápas Krídelník Atalanty mohol krátko na to zvýšiť na 2:0, no jeho krížna strela tesne minula ľavú žrď. Potvrdiť triumf mohol v 88. minúte kapitán Granit Xhaka, no Neuer fantasticky zasiahol. "V prvom rade musím zložiť veľkú poklonu tímu. Bol to taktický zápas, bolo vidieť, koľko sme nabehali a ako sme bojovali. Dokázali sme súpera potrápiť našimi kontrami. Naši útočníci tvrdo pracovali, darilo sa im vpredu aj v defenzíve. Teraz máme týždeň na to, aby sme sa pripravili na ďalší zápas," zdôraznil Murat Yakin, tréner Švajčiarov. "Som šťastný, že sme naďalej bez prehry. Na prvé miesto to síce nestačilo, ale je to pozitívne. Mužstvo tvrdo pracuje aj so správnym tímovým duchom. Systém a stratégia fungujú a hráči, ktorí nastupujú, si počínajú dobre."

Švajčiari potrebovali na postup bod a nemuseli sa pozerať na výsledok paralelného duelu medzi Škótskom a Maďarskom. To sa im aj podarilo a tretíkrát v sérii sa dostali do vyraďovacích bojov. "Je to vždy sklamanie, keď inkasujete v závere zápasu. Vo všeobecnosti si však myslím, že sme ukázali veľký charakter, držali sme loptu, hrali sme veľmi dobre a nakoniec môžeme byť s bodom spokojní," povedal Xhaka a dodal: "Prvý cieľ sme splnili. Tešíme sa na ďalšie kolo a najbližšieho súpera. Po tomto zápase bude mať každý tím pred nami o niečo väčší rešpekt."

Švajčiarov čaká rovnako v nedeľu o 18.00 h v Berlíne zápas proti tímu z druhej priečky "béčka", na ktorej ešte môžu skončiť traja účastníci tejto skupiny (Taliansko, Chorvátsko a Albánsko). Csoboth udržal nádeje Maďarské víťazstvo nad Škótskom zariadil v 100. minúte duelu striedajúci Kevin Csoboth a udržal nádeje tímu na postup do vyraďovačky. "Škótsko malo vyššie držanie lopty, najmä v prvom polčase. V druhom to bol zápas viac hore-dole. Dá sa povedať, že to bol vyrovnaný duel, v ktorom sme mali viac šancí. Celkovo si myslím, že to bolo zaslúžené," uviedol Rossi podľa oficiálnej stránky šampionátu.

"Bolo to neuveriteľné. Je to fantastický pocit nielen pre mňa, ale pre celý tím, vrátane fanúšikov. Sme veľmi šťastní, že sa to takto vyvinulo, a dúfame, že pokiaľ ide o stretnutia v ďalších skupinách, budú pre nás priaznivé," povedal Roland Sallai, ktorý bol vyhlásený za hráča zápasu.

Mužstvo Rossiho si musí počkať na vývoj v tabuľke tretích tímov, z ktorej postúpia štyri tímy. Maďari majú momentálne tri body, rovnako ako Rakúsko a Slovensko, no od oboch majú horšie skóre. Zápas poznačil hrozivý moment Škóti sa po prehre s turnajom lúčia. Okrem Maďarska neuspeli ani proti Nemcom (1:5) a so Švajčiarmi remizovali 1:1. VIDEO: Zostrih zápasu Škótsko - Maďarsko na EURO 2024