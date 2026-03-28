Veľká strata pre Barcelonu. Brazílsky útočník sa zranil a nepomôže tímu v Lige majstrov

Barcelone bude asi päť týždňov chýbať útočník Raphinha. Dvadsaťdeväťročný futbalista si vo štvrtok v prípravnom stretnutí brazílskej reprezentácie s Francúzskom (1:2) poranil stehenný sval. Informoval o tom web katalánskeho celku.
Raphinha tak zmešká utorňajší prípravný duel Brazílie s Chorvátskom v Orlande.
Barcelone bude okrem iného chýbať vo štvrťfinále Ligy majstrov s Atléticom Madrid, ktoré je na programe 8. a 14. apríla.
Raphinha v doterajšom priebehu sezóny odohral za Barcelonu 31 súťažných zápasov a s 19 gólmi je druhým najlepším strelcom katalánskeho veľkoklubu. Lepší je v tíme lídra španielskej ligy iba Lamine Yamal s 21 zásahmi.