Veľká strata pre Barcelonu. Brazílsky útočník sa zranil a nepomôže tímu v Lige majstrov

Raphinha (v strede) v drese Brazílie. (Autor: TASR/AP)
ČTK|28. mar 2026 o 10:13
Je druhým najlepším strelcom katalánskeho veľkoklubu.

Barcelone bude asi päť týždňov chýbať útočník Raphinha. Dvadsaťdeväťročný futbalista si vo štvrtok v prípravnom stretnutí brazílskej reprezentácie s Francúzskom (1:2) poranil stehenný sval. Informoval o tom web katalánskeho celku.

Raphinha tak zmešká utorňajší prípravný duel Brazílie s Chorvátskom v Orlande.

Barcelone bude okrem iného chýbať vo štvrťfinále Ligy majstrov s Atléticom Madrid, ktoré je na programe 8. a 14. apríla.

Raphinha v doterajšom priebehu sezóny odohral za Barcelonu 31 súťažných zápasov a s 19 gólmi je druhým najlepším strelcom katalánskeho veľkoklubu. Lepší je v tíme lídra španielskej ligy iba Lamine Yamal s 21 zásahmi.

