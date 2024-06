Rakúšania zistili, že sú lepší, než si mysleli. Holanďania behali ako splašené kurence

"Ak ste si vsadili, že my zvíťazíme a Francúzi nie, tak ste veľmi bohatý človek. To je skvelé na futbale, je to veľká odmena pre mojich chlapcov za ich skvelé a energetické vystúpenie," tešil sa podľa AFP tréner Rakúšanov Ralf Rangnick.

Rakúšania mali pred stretnutím na konte tri body po víťazstve nad Poľskom 3:1, s Francúzmi prehrali 0:1 a so skóre +1 vedeli, že im k postupu stačí mať lepšiu bilanciu ako Maďari so skóre -3.

"Ak by Taliani nedali gól v záverečnej minúte nastúpili by sme v úplne inej zostave. Hrali sme v nečakanom zložení, ale stálo to za to. Nielenže sme získali tri body, ale zistili, že náš káder je lepší, ako sme si mysleli," pochvaľoval si Rangnick, ktorého zverencov v osemfinále čaká druhý tím F-skupiny, čiže niekto z trojice Turecko, Česko, Gruzínsko.