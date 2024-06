Kružliaka čaká dôležitý zápas. Holandsko môže skončiť prvé, o postup sa môže aj strachovať

Oboch ich k tomu priblíži víťazstvo, "oranjes" by za istých okolností mohla stačiť k prvému miestu aj remíza.

Zápas na Olympijskom štadióne v Berlíne povedie ako hlavný rozhodca Ivan Kružliak, ktorému budú na čiarach pomáhať krajania Branislav Hancko a Ján Pozor. Slovenská trojica zažila predtým premiéru na ME v súboji Škótsko - Švajčiarsko (1:1).

"Vieme, že zápas s Rakúskom bude z mnohých dôvodov náročný. Intenzita duelu bude vysoká. Bude potrebné, aby sme si súpera dobre zanalyzovali a určili si oblasti, v ktorých môžeme Rakúšanom ublížiť. Hlavne na to sa chceme zamerať," vyslovil sa kapitán Holandska Virgil van Dijk pre EURO2024.com.

Do šampionátu predtým vstúpili triumfom nad Poľskom (2:1). K spečateniu postupu im bude stačiť aj bod, prvenstvo v skupine si zaistia víťazstvom nad Rakúskom, ak "Les Bleus" nevyhrajú vyšším rozdielom v paralelnom súboji s Poľskom.

Holanďania vedú tabuľku so štyrmi bodmi vďaka lepšiemu skóre pred Francúzskom, s ktorým uhrali v šlágri skupiny bezgólovú remízu.

Rakúšanov mnohí považujú za "čierneho koňa" šampionátu. V prvom stretnutí prehrali s Francúzskom 0:1, v ďalšom zdolali Poľsko 3:1 a po dvoch zápasoch im tak patrí tretie miesto so ziskom 3 bodov.

V druhom polčase sme sa zlepšili, ale naši útočníci to mali ťažké, niekedy nemali dostatok trpezlivosti, aby urobili správne rozhodnutia. Celkovo to bol férový výsledok, s ktorým môžeme žiť," povedal Koeman a dodal, že jeho tím ešte "potrebuje rásť".

Víťazstvo nad Holandskom by znamenalo postup, zrejme však bude stačiť aj remíza. "Ak počítame správne - ešte sme nepostúpili.

Potrebujeme ešte aspoň bod. Môžeme povedať, že štyri body by mali stačiť, aby sme si zaistili účasť vo vyraďovacej fáze. No stále môžeme aj skupinu vyhrať," kalkukoval tréner Ralf Rangnick.

Jeho tím je pred záverečným zápasom v skupine plný sebavedomia: "Pozitívny výsledok proti Poľsku nám dodal sebavedomie. Mohli ste vidieť, aké je to tu psychicky náročné.

Niektorí naši hráči museli čeliť vysokým očakávaniam, každý od nás čakal víťazstvo. Nie je to ešte náš záverečný krok - chceme si so zobrať toto nastavenie aj do duelu s Holandskom."

Rangnick neplánuje pred utorkovým zápasom veľké zmeny v zostave. Isté je, že bude musieť nahradiť zraneného strelca prvého gólu proti Poliakom Gernota Traunera, ktorého miesto v strede obrany zrejme opäť zaujme Kevin Danso.