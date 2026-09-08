Česká šampiónka bola krok od vyradenia Sabalenkovej. Padla až v supertajbrejku

US Open 2026
Dvojhra žien - štvrťfinále:
Aryna Sabalenková (Biel.-1) - Linda Nosková (ČR-6) 7:6 (1), 3:6, 7:6 (7)
Česká tenistka Linda Nosková vypadla vo štvrťfinále grandslamového US Open.
Pred bránami semifinále nestačila na svetovú jednotku, Bielorusku Arynu Sabalenkovú v troch setoch 6:7 (1), 6:3 a 6:7 (7).
Úradujúca šampiónka Wimbledonu padla až v supertajbrejku posledného setu, v ktorom viedla už 2:0, no od toho momentu prebrala iniciatívu favoritka.
Nosková si v prvom sete zobrala brejk späť v poslednej chvíli, no svetová jednotka uspela v tajbrejku.
VIDEO: Zostirh zápasu Sabalenková - Nosková
Sabalenková následne prvýkrát na turnaji prehrala set, ale v dramatickom treťom sete opäť zdolala víťazku tohtoročného Wimbledonu a šestku pavúka po tajbrejku, keď mečbal premenila esom z druhého podania.
Proti 21-ročnej Češke tak uspela aj v treťom vzájomnom zápase v kariére a v semifinále sa stretne s víťazkou amerického duelu medzi Jessicou Pegulovou a Emmou Navarrovou.
Bieloruska predvádzala svoju typickú presnosť a silu, no keď odolná Nosková odvracala jednu brejkbalovú šancu za druhou, frustrácia najvyššie nasadenej hráčky pavúka narastala a sebavedomie Češky naopak stúpalo.
Nosková mala psychickú výhodu po tom, čo v treťom sete prelomila podanie súperky a ujala sa vedenia 3:2. Sabalenková sa však nevzdala a okamžite si vzala brejk späť.
„To bol teda boj. V tomto zápase som išla až na hranicu svojich možností, najmä v treťom sete. Úprimne, myslela som si, že zápas je už stratený, a práve to mi pomohlo uvoľniť sa a začať hrať svoje údery naplno,“ povedala Sobolenková podľa agentúry AFP.