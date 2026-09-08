Zneužil svoju moc, aby si získal Trumpa. Infantino čelí ďalšej stažnosti

Organizácia pre ľudské práva FairSquare podala na etickú komisiu Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) ďalšiu sťažnosť na jej prezidenta Gianniho Infantina. Obviňuje ho z porušenia etického kódexu FIFA.
Všetky z inkriminovaných incidentov sú spojené s americkým prezidentom Donaldom Trumpom.
„Prezident FIFA prinajmenšom zneužil svoju moc, porušil povinnosť politickej neutrality a lojality v snahe získať si priazeň amerického prezidenta,“ citovala zo sťažnosti agentúra DPA.
Štyri z ôsmich incidentov boli súčasťou sťažnosti FairSquare v decembri 2025 po tom, ako dostal Trump Cenu FIFA za mier.
Najnovšia správa obsahuje detaily o zapojení Infantina v kauze ohľadom zrušenej červenej karty Folarina Baloguna aj neúspešnom investorskom pláne, ktorý sa stretol s nesúhlasom troch konfederácií.
Etická komisia FIFA odpovedala na prvú sťažnosť len oznámením, že ju prijala. V minulosti zlyhala pri podobnej sťažnosti zo strany Medzinárodného olympijského výboru (MOV).
Infantino zažíva momentálne najväčšiu vlnu kritiky a krízu od svojho nástupu v roku 2016. Napriek tomu potvrdil, že bude opäť kandidovať v marci 2027.