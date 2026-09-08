Zneužil svoju moc, aby si získal Trumpa. Infantino čelí ďalšej stažnosti

Gianni Infantino
Gianni Infantino (Autor: TASR/AP)
TASR|8. sep 2026 o 14:14
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Prezident FIFA zažíva najväčšiu vlnu kritiky od svojho nástupu v roku 2016.

Organizácia pre ľudské práva FairSquare podala na etickú komisiu Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) ďalšiu sťažnosť na jej prezidenta Gianniho Infantina. Obviňuje ho z porušenia etického kódexu FIFA.

Všetky z inkriminovaných incidentov sú spojené s americkým prezidentom Donaldom Trumpom.

„Prezident FIFA prinajmenšom zneužil svoju moc, porušil povinnosť politickej neutrality a lojality v snahe získať si priazeň amerického prezidenta,“ citovala zo sťažnosti agentúra DPA.

Štyri z ôsmich incidentov boli súčasťou sťažnosti FairSquare v decembri 2025 po tom, ako dostal Trump Cenu FIFA za mier.

Najnovšia správa obsahuje detaily o zapojení Infantina v kauze ohľadom zrušenej červenej karty Folarina Baloguna aj neúspešnom investorskom pláne, ktorý sa stretol s nesúhlasom troch konfederácií.

Etická komisia FIFA odpovedala na prvú sťažnosť len oznámením, že ju prijala. V minulosti zlyhala pri podobnej sťažnosti zo strany Medzinárodného olympijského výboru (MOV).

Infantino zažíva momentálne najväčšiu vlnu kritiky a krízu od svojho nástupu v roku 2016. Napriek tomu potvrdil, že bude opäť kandidovať v marci 2027.

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