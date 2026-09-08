Kmotrík verí, že padne magická hranica: Touré povedal, že talent má hodnotu 15 miliónov

Vidí v ňom klenot, ktorý má raz vyniesť Slovanu historické peniaze. Dvadsaťročný Nino Marcelli by sa mohol stať najdrahšie predaným hráčom nielen v dejinách bratislavského klubu, ale celej slovenskej ligy.
Pražské veľkokluby sú pre šéfstvo Slovana často vzorom, a to aj v transferovej politike. Generálny riaditeľ Ivan Kmotrík mladší sníva o tom, že sa raz dostane na hranicu, ktorá bola pre slovenské kluby doteraz prakticky magická – desať miliónov eur za jedného hráča.
Marcelli k tomu môže byť najbližšie.
Na konci uplynulého prestupového obdobia sa o jeho služby intenzívne zaujímal FC Kodaň. Dánsky web Tipsbladet informoval, že klub bol so Slovanom blízko dohody o hosťovaní s opciou na prestup za približne deväť miliónov eur. Rokovania však tesne pred koncom transferového obdobia stroskotali.
A Slovan podľa slov svojho generálneho riaditeľa neľutuje, že ponuku neprijal.
Deväť miliónov? Možno v zime
„Pripravujeme sa na čas, kedy prídu veľké prestupy zo Slovana smerom von. Ak príde ponuka za Marceliho vo výške 10, 12 či 15 miliónov. Možno to nakoniec bude deväť, ale nebol na to ten správny čas, posledný deň prestupového obdobia predávať takto hráča sa proste nerobí,“ vysvetľoval v podcaste PRESSko generálny riaditeľ Slovana Ivan Kmotrík mladší.
Trhová hodnota Marcelliho podľa Transfermarktu predstavuje 6,5 milióna eur. Slovan však má s mladým krídelníkom vyššie ambície.
„Ja by som nepovedal, že deväť miliónov je málo. Možno Marcelli odíde za deväť miliónov v zime. Samozrejme, už neodíde za 5, 6 či 7 miliónov, má skrátka svoju hodnotu. Ja verím, že si ju ešte zvýši počas nasledujúcich týždňov v Lige majstrov. S Yajom (Tourém) sme sa bavili a ten povedal, že Nino má hodnotu 15 miliónov eur, tak uvidíme, kam sa dostaneme.“
Dôležité pritom podľa Kmotríka neboli iba peniaze. Slovan nechcel riešiť takýto transfer na poslednú chvíľu.
„To, že sme tú ponuku odmietli, nebolo len o financiách, ale o celkovej situácii. Posledný deň transferového okna vám príde takáto ponuka a to sa proste takto nerobí. My tiež nie sme pre srandu králikov, aby sme takýmto spôsobom riešili transfery.“
Chcú prekonať Strelca
V zákulisí Slovana sa otvorene hovorí o snahe prekonať model predaja Dávida Strelca. Útočník slovenskej reprezentácie prestúpil v lete 2025 do Middlesbrough FC za 7,5 milióna eur, pričom ďalších 2,5 milióna mohli priniesť bonusy.
Marcelli však má dostať čas. A predovšetkým má dostať priestor pracovať pod Yaya Tourém.
„S Yajom sme boli nastavení tak, že Nino tu má Ligu majstrov, ideme na to a ideme pracovať. Nino sám tvrdí, že sme ešte nevideli toho pravého Nina Marcelliho, na čom sa všetci traja – ja, tréner aj Nino – zhodujeme. Je tam obrovský potenciál, chceme ho zlepšiť, pripraviť na európsky futbal a v ten správny čas ho poslať do sveta. Takáto je naša vízia s ním a verím, že bude úspešná.“
Kmotrík zároveň naznačil, ako chce Slovan po prípadných veľkých predajoch postupovať.
„Keď ho potom predáme, budeme sa fokusovať na to, aby namiesto neho prišiel hráč v dobrom veku a opäť s vysokou ,resale value'.“
Touré presvedčil aj Marcelliho
Práve prítomnosť Yaya Tourého bola podľa Kmotríka pri rozhodovaní o budúcnosti mladého Slováka významným faktorom.
„Ja si myslím, že prítomnosť Yaju Tourého bola veľmi dôležitá súčasť celého rozhodovania o Marcellim. Všetci veríme, že Nino môže byť ešte lepší futbalista a že Yaja z neho urobí lepšieho hráča.“
Podľa Kmotríka tomuto projektu uveril aj samotný Marcelli. Aj preto nemal tlačiť na odchod.
„Tomu uveril aj samotný Nino, a preto netlačil na ten transfer. V minulosti by možno robil väčší tlak na odchod, no teraz bol nastavený tak, že ide zamakať, chce byť lepším hráčom a verí, že ho tento tréner pripraví na európsky futbal.“
Gajdoš s Hofstädterom majú dostať priestor
Slovan však nechcel počas posledného prestupového obdobia meniť káder za každú cenu. Jednou z tém bol kreatívny stredopoliar. V minulosti na tejto pozícii žiaril Marko Tolič, ktorý v mužstve zanechal výraznú stopu a po jeho odchode sa objavuje otázka, kto prevezme jeho tvorivú úlohu.
Nová posila na túto pozíciu však neprišla. Kmotrík vysvetľoval, že klub nechce zablokovať rozvoj vlastných mladých hráčov.
„Kreatívny stredopoliar? Máme tu dneska Artura Gajdoša, máme tu Lea Hofstädtera, to sú kreatívni hráči, ktorí by mali byť budúcnosťou – Artur už dneska a Leo možno o rok. Máme teraz týchto dvoch mladých hráčov zabiť a doniesť niekoho namiesto nich? Nemyslím si, že by to bolo správne rozhodnutie.“
Slovan podľa neho naplnil väčšinu toho, čo si s Tourém pred prestupovým obdobím naplánoval.
„S trénerom sme boli nastavení takto. Jediné, čo nám ušlo a čo nám nevyšlo, je pravý obranca, to je fakt. Ostatné máme všetko naplnené tak, ako sme si s trénerom nastavili a povedali.“
Najprv predávať, potom investovať
Kým v minulosti mohol Slovan nakupovať aj s menšou istotou, teraz chce podľa Kmotríka postupovať systematickejšie. Káder sa má postupne obmieňať a veľké predaje majú vytvoriť priestor na väčšie investície.
„.Je úplne reálne a pravdepodobné, že v nasledujúcich prestupových obdobiach prídu nejaké ponuky na našich hráčov a tam bude priestor na ďalšiu etapu prestavby kádra a ďalších investícií.“
Klub zároveň deklaruje, že peniaze z predaja hráčov nechce zo Slovana vyvádzať.
„My chceme naozaj peniaze, ktoré prídu do klubu za prestupy hráčov, používať na chod klubu a na skvalitnenie kádra. Nikto tie peniaze neodnesie preč, neťaháme ich z klubu von. Všetky tie financie budeme reinvestovať do kádra na zlepšovanie hráčov alebo do infraštruktúry, no prevažná väčšina pôjde práve na posilnenie kádra a jeho prebudovanie.“
Nechcú zadusiť vlastné talenty
Slovan preto nechce vytvárať tlak na okamžité nákupy. V klube vidia potenciál vo vlastných mladých hráčoch, ktorých chcú postupne začleňovať do mužstva.
„Vidíme, že tie talenty tam sú, treba s nimi pracovať, treba ich vytiahnuť v tom správnom čase do mužstva, aby s nimi aj Touré pracoval so svojím realizačným tímom, ktorí sú naozaj fantasticky nastavení. Máme tam naozaj veľkých odborníkov a kvalitných ľudí, o ktorých som presvedčený, že dokážu hráčov zlepšovať.“
Kmotrík pritom konkrétne menoval ďalších mladíkov, od ktorých si veľa sľubuje.
„A ja som presvedčený, že uvidíme výborného Hofstädtera, že uvidíme neskôr fantastického Tomáška, že aj Maroša zlepšíme.“
A zlepšenie podľa neho stále čaká aj Marcelliho.
„A som presvedčený, že aj Marcelli má ešte priestor na zlepšenie. Sme sa o tom teraz bavili pred pár dňami spolu s Ninom, že ešte on neukázal toho pravého Nina Marcelliho, ktorého v sebe má. A ja som presvedčený, že mu tréner pomôže k tomu, aby urobil tú explóziu a ukázal toho pravého Marcelliho na ihrisku.“
Ofori je pre nich varovaním
Pri prestupovej politike chce byť Slovan opatrnejší aj pre skúsenosti z minulosti. Kmotrík otvorene spomenul Kelvina Oforiho, ktorý podľa neho nezapadol do mužstva a dnes zostáva pre klub nákladom.
„Chceme si veci pripraviť tak, aby sme čo najviac eliminovali potenciálne riziko. Lebo s hráčmi, čo prišli v minulosti, je potom problém. Nevieme sa zbaviť Oforiho, trápime sa tu s ním. To sú veci, ktoré už v Slovane nechcem, aby sa opakovali, lebo nám to len škodí.“
Podľa Kmotríka bol problém nielen športový, ale aj v tímovej chémii a nastavení.
„Máme tu hráča, ktorý je pre nás relatívne drahý, nerobil dobre v mužstve v rámci chémie a nastavenia, potom sme ho museli poslať do B-tímu, kde je aj dnes, musíme ho platiť a nie je to pre nikoho dobré.“
Aj preto chce klub pri ďalších transferoch postupovať pomalšie.
„Keď sa chceme týmto veciam vyvarovať, tak treba radšej dvakrát merať a raz rezať, ako robiť unáhlené nákupy a narýchlo brať ďalších troch-štyroch hráčov. Načo? Káder je dobre vyskladaný a s trénerom mu veríme.“
Za Marcelliho možno príde 15 miliónov
Kmotrík už zároveň pozerá na ďalších 12 mesiacov. Slovan očakáva, že niektorí hráči odídu a klub sa na ich náhrady chce pripraviť vopred.
„Musíme s nimi pracovať, zlepšovať ich a pripraviť sa na správny čas, kedy prídu prestupy. Myslím si, že v priebehu nasledujúcich 12 mesiacov od nás určití hráči odídu a na ich nahradenie chceme byť pripravení.“
Ak sa podarí uskutočniť veľký predaj, zmení sa aj finančná pozícia Slovana na trhu.
„Potom si budeme môcť dovoliť aj väčšie investície – nie 500- či 800-tisíc, ale možno budeme môcť kúpiť hráča za 2,5 až 3 milióny eur, keď predáme niekoho za 9 či 10 miliónov. Bude to pre nás úplne iná pozícia.“
Aj preto klub nechcel v poslednom prestupovom období nakupovať len preto, aby zaplnil voľné miesto.
„Preto som ani nechcel dneska nakúpiť hráčov za menej peňazí a vyblokovať si tie pozície do budúcna. Radšej si počkať na ten správny čas, popracovať s tým, čo máme, dobre predať a tie peniaze potom reinvestovať.“
A v tomto modeli môže byť Marcelli kľúčovou postavou. Slovan ho nechce predať za každú cenu ani za prvú veľkú ponuku. Chce najprv zvýšiť jeho hodnotu v Lige majstrov a potom ho poslať do sveta za sumu, ktorá by prepísala slovenské transferové rekordy.
Oforiho plat nechce rozoberať
Súčasťou novej filozofie má byť aj väčšia disciplína pri platoch. Kmotrík tvrdí, že Slovan je dnes v otázke transferov aj miezd nastavený inak ako v minulosti.
„Ja si myslím, že Slovan je dnes inak nastavený v rámci transferov a platov. Vnímame to inak a chceme to robiť inak, ako sa to robilo predtým.“
Pri Oforim pritom nechcel konkretizovať jeho finančné podmienky.
„Ja teraz nechcem povedať, že Kelvin Ofori má úplne ustrelený plat, lebo to nie je úplne tak, ako sa to prezentuje v kuloároch, nechcem zachádzať do detailov, ale Ofori tu jednoducho nemá čo hľadať. Nesedí do koncepcie.“
Program ŠK Slovan Bratislava v Lige majstrov
| Ligová fáza | Matchday 1
| Ligová fáza | Matchday 2
| Ligová fáza | Matchday 3
| Ligová fáza | Matchday 4
| Ligová fáza | Matchday 5
| Ligová fáza | Matchday 6
| Ligová fáza | Matchday 7
| Ligová fáza | Matchday 8