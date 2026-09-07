Nový tréner sa môže spoľahnúť na všetky opory. Chorvátsko zverejnilo nomináciu

Prakticky všetky tradičné opory na čele s čoskoro štyridsaťjedenročným záložníkom Lukom Modričom sú v 26-člennej nominácii chorvátskych futbalistov, ktorú dnes oznámil staronový reprezentačný tréner Slaven Bilič.
Chorvátov čakajú na prelome septembra a októbra v Lige národov štyri zápasy počas 12 dní, začnú 26. septembra proti Česku v Prahe.
Popri tom sa stretnú tiež s majstrami sveta Španielmi a bronzovými z letného MS Angličanmi.
Dlhoročný kapitán Modrič, ktorý vlani po 13 rokoch odišiel z Realu Madrid do AC Miláno, sa rozhodol pokračovať v reprezentačnej kariére aj po šampionáte v Severnej Amerike. Za tím v šachovnicových dresoch odohral rekordných 202 zápasov a dal 29 gólov.
Bilič po šampionáte nahradil úspešného Zlatka Daliča, ktorý v lete skončil po takmer deviatich rokoch po vyradení v 1. kole play off s Portugalskom.
S tímom vybojoval striebro na majstrovstvách sveta v roku 2018 a bronz o štyri roky neskôr. Dvadsaťsedemročný bývalý reprezentant Bilič už chorvátsky výber viedol v rokoch 2006 až 2012.
"Leto je preč, nastal čas zrazu a myslím, že sme pripravení. Veľa som hovoril s hráčmi, sledoval ich, rozmýšľal a došiel k finálnemu zoznamu. Nastala špecifická situácia - je to prvýkrát, keď máme štyri zápasy Ligy národov v krátkom čase. Nechcem, aby mi to narušilo prácu. Preto som nominoval 23 hráčov do poľa plus troch brankárov," povedal Bilič.
V jeho prvej nominácii po 14 rokoch sú okrem Modriča aj ďalší veteráni záložník Mateo Kovačič a útočníci Andrej Kramarič a Ivan Perišič.
Z tradičných opôr neschádzajú ani brankár Dominik Livakovič, obrancovia Joško Gvardiol s Josipom Stanišičom či záložník Mario Pašalič.
Dostalo sa aj na bývalého slávistu Petara Musu, po takmer 10 rokoch sa ďalšej nominácie dočkal záložník Josip Mišič.
Nominácia Chorvátska na zápasy Ligy národov
Brankári: Dominik Livakovič (FC Barcelona), Dominik Kotarski (Dinamo Záhreb), Ivor Pandur (Glasgow Rangers).
Obrancovia: Josip Juranovič (Union Berlín), Josip Šutalo (Lazio Rím), Luka Vuškovič (Brighton), Ivan Smolčič (Como), Josip Stanišič (Bayern Mníchov), Martin Erlič (Midtjylland), Joško Gvardiol (Manchester City).
Záložníci: Mateo Kovačič (Manchester City), Luka Modrič (AC Miláno), Mario Pašalič (Bergamo), Nikola Vlašič (FC Turín), Petar Sučič (Inter Miláno), Luka Sučič (San Sebastian), Martin Baturina (Como), Josip Mišič (Dinamo Záhreb).
Útočníci: Dion Beljo (Dinamo Záhreb), Ivan Perišič (PSV Eindhoven), Andrej Kramarič (Hoffenheim), Ante Budimir (Pamplona), Igor Matanovič (Freiburg), Franjo Ivanovič (Lens), Marco Pašalič (Orlando), Petar Musa (Dallas).