Návrat Messiho, nadvláda hráčov PSG. Zverejnili zoznam kandidátov na Zlatú loptu

Rekordér Argentínčan Lionel Messi sa po dvoch rokoch vrátil do nominácie na Zlatú loptu pre najlepšieho futbalistu sveta, ktorým sa v minulosti osemkrát stal.
Ďalší z legiend Portugalčan Cristiano Ronaldo naopak vo finálovej tridsiatke už štvrtýkrát za sebou schádza.
Medzi uchádzačmi je šesť majstrov sveta zo Španielska, nechýba obhajca trofeje Ousmane Dembélé. Užší výber dnes zverejnili usporiadatelia ankety z časopisu France Football.
Messi naposledy ovládol prestížnu anketu v roku 2023. V uplynulých dvoch rokoch sa medzi tridsiatku nominovaných nedostal, tento rok v lete však doviedol Argentínu na majstrovstvá sveta v Amerike z pozície kapitána až do finále a s tímom mu len tesne unikla obhajoba zlata.
Dvadsaťdeväťročný útočník však nebude patriť k hlavným favoritom, keďže už tretím rokom nepôsobí v elitnom klube a hrá za Inter Miami. Messi pred pár dňami oficiálne ukončil kariéru v národnom mužstve.
O dva roky starší Ronaldo, ktorý obhajuje farby saudskoarabského an-Nasru, ovládol Zlatú loptu päťkrát.
V 30-člennej nominácii bol naposledy pred štyrmi rokmi, tentoraz mu uškodilo, že s Portugalskom vypadol na svetovom šampionáte už v osemfinále proti neskorším víťazom zo Španielska.
Čerství šampióni majú vo výbere šesticu zástupcov, najviac spomedzi všetkých krajín. O Zlatú loptu sa môžu uchádzať Pau Cubarsí, Marc Cucurella, Lamine Yamal, Fabián Ruiz, strelec víťaznej bránky vo finále Ferran Torres a kapitán Rodri, ktorý bol vyhlásený za najlepšieho hráča turnaja.
Päťnásobné zastúpenie má Francúzsko na čele s najlepším strelcom svetového šampionátu Kylianom Mbappým a obhajcom trofeje ďalším útočníkom Dembélom. Rekordná desiatka hráčov je z Paríž St. Germain, úradujúceho víťaza Ligy majstrov.
Usporiadatelia ankety oznámili finálovú nomináciu aj v ďalších kategóriách. Ocenení budú najlepší tréneri medzi mužmi i ženami či najlepšia futbalistka. Slávnostné vyhlásenie 70. ročníka sa uskutoční 26. októbra v Londýne.
Nominácie na Zlatú loptu 2026
- Jude Bellingham (Anglicko, Real Madrid)
- Pau Cubarsí (Španielsko, FC Barcelona)
- Marc Cucurella (Španielsko, Chelsea/Real Madrid)
- Ousmane Dembélé (Francúzsko, Paris Saint-Germain)
- Luis Díaz (Kolumbia, Bayern Mníchov)
- Bruno Fernandes (Portugalsko, Manchester United)
- Gabriel (Brazília, Arsenal)
- Erling Haaland (Nórsko, Manchester City)
- Achraf Hakimi (Maroko, Paris Saint-Germain)
- Harry Kane (Anglicko, Bayern Mníchov)
- Khvicha Kvaratskhelia (Gruzínsko, Paris Saint-Germain)
- Lamine Yamal (Španielsko, FC Barcelona)
- Sadio Mané (Senegal, Al-Nassr)
- Marquinhos (Brazília, Paris Saint-Germain)
- Lautaro Martínez (Argentína, Inter Miláno)
- Kylian Mbappé (Francúzsko, Real Madrid)
- Nuno Mendes (Portugalsko, Paris Saint-Germain)
- Lionel Messi (Argentína, Inter Miami)
- João Neves (Portugalsko, Paris Saint-Germain)
- Michael Olise (Francúzsko, Bayern Mníchov)
- Willian Pacho (Ekvádor, Paris Saint-Germain)
- Julián Quiñones (Mexiko, Al-Qadsiah)
- Declan Rice (Anglicko, Arsenal)
- Rodri (Španielsko, Manchester City/FC Barcelona)
- Fabián Ruiz (Španielsko, Paris Saint-Germain)
- William Saliba (Francúzsko, Arsenal)
- Ferran Torres (Španielsko, FC Barcelona/Paris Saint-Germain)
- Dayot Upamecano (Francúzsko, Bayern Mníchov)
- Vinícius Jr. (Brazília, Real Madrid)
- Vitinha (Portugalsko, Paris Saint-Germain)