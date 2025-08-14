Spurs sa snažia hľadať pozitíva. Enrique: Neviem, či to bola spravodlivá výhra

UDINE. Futbalisti Tottenhamu Hotspur ešte dlho po zápase o superpohár UEFA krútili hlavami. Svojho súpera Paríž Saint-Germain mali "na lopate", viedli o dva góly, ale nezvládli záver a ani rozstrel z 11 m.
Obranca anglického tímu Kevin Danso uviedol, že táto prehra je pre neho frustrujúca.
Parížania získali trofej v superpohári premiérovo. V riadnom hracom čase sa duel skončil 2:2. Londýnčania udreli v závere prvého dejstva a krátko po zmene strán.
V oboch prípadoch sa presadili obrancovia, skóre otvoril Holanďan Micky van de Ven a potom sa k nemu pridal argentínsky stopér Cristian Romero.
Mal to byť ľahký večer pre Paríž
„Môžeme si vziať zo zápasu veľa pozitív. Hrali sme veľmi dobre a podľa nášho plánu. Viedli sme 2:0, prehra bolí o to viac, že sme mali zápas vo svojich rukách. Ale toto je futbal a oni sú špičkový tím.
Pred začiatkom zápasu si všetci mysleli, že Paríž bude mať ľahký večer. Ale teraz to bolí a je ťažké to akceptovať,“ povedal pre portál uefa.com brankár anglického tímu Guglielmo Vicario.
Parížania totiž ukázali svoju silu v ofenzíve a po mohutnom závere si vybojovali rozstrel. Najskôr v 85. minúte znížil striedajúci Lee Kang-in a v záverečných sekundách zariadil vyrovnanie ďalší žolík z lavičky Goncalo Ramos.
PSG nezačal ani rozstrel ideálne, prehrával už 0:2, opäť však zvrátil nepriaznivý stav a po premenenom pokuse Nuna Mendesa oslavoval prvú trofej v sezóne.
„Po tom, ako sa zápas vyvíjal, som si pomyslel, že by to mohol byť môj moment. Podarilo sa mi chytiť prvý pokus, mal som blízko aj k druhému. No nakoniec to stačilo na to, aby sme získali trofej.
Niekedy máte len malú šancu, ale treba sa jej pevne chopiť. Som naozaj šťastný, že som pomohol svojmu tím,“ uviedol brankár PSG Lucas Chevalier.
Nespravodlivá výhra
Tréner francúzskeho šampióna Luis Enrique bol spokojný najmä s tým, ako jeho tím zareagoval na nepriaznivý stav: „Ak musím pomenovať jednu dôležitú vec, ktorá bola dôležitá aj v minulej sezóne, je to naša viera. Veríme, že môžeme stále víťaziť.
Som veľmi šťastný aj napriek tomu, že to bolo voči Tottenhamu možno nespravodlivé. Odohral skvelý zápas, bol silnejší ako my. Neviem, či je to spravodlivý výsledok, ale taký je futbal. Stále sa musíme zlepšovať.
Vládali sme bojovať až do konca, ale stále sa môžeme zlepšovať. Lucas Chevalier bol neuveriteľný a som za neho veľmi šťastný.“
Cenu pre hráča zápasu dostal útočník PSG Ousmane Dembele, ale symbolicky ju odovzdal práve brankárovi Chevalierovi.
„Bol to pre neho vysnívaný debut. Prvý zápas, prvá trofej, jedenástkový rozstrel, v ktorom musel byť rozdielový. Som za neho šťastný, že sa vďaka tomu cítil ako člen parížskej rodiny,“ povedal Demebele.
VIDEO: Vyrovnávajúci gól PSG
Sklamaný bol samozrejme tréner Tottenhamu Thomas Frank, ale svojich zverencov pochválil za výkon: „Hrali sme veľmi dobre. Nastúpili sme proti jednému z najlepších tímov na svete, možno najlepšiemu v tejto chvíli.
Dostali sme ich presne tam, kde sme chceli počas viac ako 80 minút, kým sme nedostali prvý gól. To trochu zmenilo dynamiku zápasu, ale bolo tam veľa pozitív. Je veľa dôvodov na radosť. Ukázali sme, že vieme byť prispôsobiví.
Spôsob, akým sme chceli brániť, bol mimoriadne dobrý. Prvý polčas bol z našej strany skvelý, takmer perfektný, aj štandardné situácie sme mali veľmi dobré a veľmi nebezpečné. Sú kľúčové a pre každý tím by to mala byť zbraň.
Určite sa na to zameriame, pretože je to kľúčová oblasť. Som veľmi hrdý na klub, fanúšikov, a hráčov. Počas 75-80 minút hrali takmer perfektne.“