Crvena zvezda uspela proti klubu z Francúzska, krutú facku dostalo Dinamo Záhreb

Futbalista Celty Vigo Bryan Zaragoza sa teší z gólu proti Dinamu Záhreb.
Futbalista Celty Vigo Bryan Zaragoza sa teší z gólu proti Dinamu Záhreb.
6. nov 2025 o 20:52
Na čelo tabuľky sa dostal dánsky Midtjylland.

BRATISLAVA. Futbalisti dánskeho Midtjyllandu sú aj po štvrtom kole Európskej ligy 2025/2026 bez straty bodu.

Vo štvrtkovom zápase zdolali doma glasgowský Celtic 3:1 a priebežne sú na čele tabuľky so skóre 11:3.

Bez prehry zostali hráči SC Freiburg, ktorí zvíťazili na ihrisku Nice, keď v druhej polovici prvého polčasu otočili z 0:1 na konečných 3:1.

Tretiu výhru za sebou zaznamenala Celta Vigo, ktorá triumfovala na štadióne Dinama Záhreb 3:0 a domácim pripravila vôbec prvú prehru v súťaži.

Európska liga - prvé výsledky 4. kola ligovej fázy

FC Utrecht - FC Porto 1:1 (0:0)

Góly: 48. Rodriguez - 66. Sainz, ČK: 66. Barkas (Utrecht)

Sturm Graz - Nottingham Forest 0:0

Red Bull Salzburg - Go Ahead Eagles 2:0 (0:0)

Gól: 59. Vertessen, 80. Terzič

OGC Nice - SC Freiburg 1:3 (1:3)

Góly: 25. Kevin - 29. Manzambi, 39. Grifo (z 11 m), 42. Scherhant

FC Midtjylland - Celtic Glasgow 3:1 (3:0)

Góly: 34. Erlič, 35. Gogorza, 41. Franculino - 81. Hatate (z 11 m)

Malmö FF - Panathinaikos Atény 0:1 (0:0)

Gól: 85. Djuričič

Dinamo Záhreb - Celta Vigo 0:3 (0:3)

Góly: 4. a 44. Duran, 28. Dominguez (vl.)

Crvena Zvezda Belehrad - OSC Lille 1:0 (0:0)

Gól: 85. Arnautovič (z 11 m)

FC Bazilej - FCSB 3:1 (1:0)

Góly: 19. a 73. Shaqiri (prvý z 11 m), 89. Salah - 57. Olaru, ČK: 12. Tarnovanu (FCSB)

Tabuľka Európskej ligy

Európska liga

    Crvena zvezda uspela proti klubu z Francúzska, krutú facku dostalo Dinamo Záhreb
    dnes 20:52
